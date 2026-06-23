Автобус з дітьми-спортсменами та чемпіонками світу потрапив у серйозну ДТП

Автобус після ДТП. Фото: Національна поліція України

Андрій Гончар Редактор

Автобус, у якому перебували юні спортсмени, зокрема чемпіонки світу, потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася 23 червня поблизу села Шатава Кам'янецького району Хмельницької області.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Спортсмени постраждали в ДТП

За попередніми даними, 46-річний водій туристичного автобуса сполученням Київ — Бургас не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб з'їхав із дороги в кювет та перекинувся.

У салоні автобуса перебували 54 пасажири, а також другий водій. Серед пасажирів була команда тхеквондистів "Сокіл", а також дві чемпіонки світу.

Що відомо про постраждалих

Наразі правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих унаслідок аварії. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.

Обставини ДТП з'ясовуються. Попередньо водій втратив керування автобусом під час руху трасою.

Після ДТП правоохоронці розпочали необхідні слідчі дії. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Подію планують розслідувати за статтею 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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