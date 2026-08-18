Біатлоністка збірної України шокувала підписників новим танцем

Олександра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина опублікувала незвичне відео, продемонструвавши свої танцювальні навички. Спортсменка пояснила, що ролик став результатом підходу хореографа.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Меркушиної.

Меркушина показала новий танець

Українська біатлоністка опублікувала коротке відео, на якому виконує енергійний танець під сучасну музику. У ролику чемпіонка України демонструє гарний настрій. Очевидно, що їй подобається танцювати.

Меркушина у публікаці пояснила задум відео.

"Коли хореограф знає, як правильно працювати з будь-якою ситуацією", — написала спортсменка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що російські та білоруські біатлоністи залишатимуться відстороненими, оскільки підстав для перегляду санкцій у міжнародній федерації не бачать.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Сімоне Індзагі більше не розраховує на Каріма Бензема, тоді як сам футболіст не хоче йти з "Аль-Хіляля" без виплати передбачених контрактом грошей.