Біатлоністка збірної України шокувала підписників новим танцем
Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина опублікувала незвичне відео, продемонструвавши свої танцювальні навички. Спортсменка пояснила, що ролик став результатом підходу хореографа.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Меркушиної.
Меркушина показала новий танець
Українська біатлоністка опублікувала коротке відео, на якому виконує енергійний танець під сучасну музику. У ролику чемпіонка України демонструє гарний настрій. Очевидно, що їй подобається танцювати.
Меркушина у публікаці пояснила задум відео.
"Коли хореограф знає, як правильно працювати з будь-якою ситуацією", — написала спортсменка.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що російські та білоруські біатлоністи залишатимуться відстороненими, оскільки підстав для перегляду санкцій у міжнародній федерації не бачать.
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