Будинок Віктора Вацка сильно постраждав в результаті російського удару

Віктор Вацко. Фото: кадр з відео

Андрій Гончар Редактор

Український журналіст і футбольний коментатор Віктор Вацко повідомив, що його будинок постраждав унаслідок чергової російської атаки. Сам коментатор і його родина не постраждали.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Вацка.

Зліва пошкоджений будинок, де мешкає Вацко. Фото: скриншот Фотоколаж: Новини.LIVE

Вацко показав наслідки російської атаки

Про пошкодження свого будинку журналіст повідомив у соціальних мережах. Водночас він наголосив, що найбільшою трагедією залишаються людські жертви, а не матеріальні втрати.

"Наш будинок… Щирі співчуття сім'ям загиблих… Ми — окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш…", — написав Вацко.

Коментатор не уточнив, яких саме пошкоджень зазнав будинок і де саме сталася атака. Водночас із його повідомлення випливає, що він і члени родини перебували в безпеці.

Віктор Вацко є одним із найвідоміших українських футбольних коментаторів і журналістів. Протягом багатьох років він працює на телебаченні, коментує матчі українських та міжнародних турнірів, а також веде власні авторські футбольні проєкти.

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