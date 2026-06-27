Бущан поглузував над відпусткою Забарного в Японії

Георгій Бущан і Ілля Забарний. Фото: "Полісся"/instagram.com/illiazabarnyi

Андрій Гончар Редактор

Центральний захисник збірної України та "ПСЖ" Ілля Забарний проводить літню відпустку в Японії разом із дружиною Ангеліною. Футболіст поділився з підписниками серією нових фотографій із Токіо.

Одна зі світлин Забарного спровокувала жарт воротаря "Полісся" Георгія Бущана, повідомив портал Новини.LIVE.

Рамен, який спровокував Бущана на жарт. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Що показав Забарний у Японії

На опублікованих кадрах подружжя прогулюється центральними вулицями Токіо, відвідує традиційні японські локації, сучасні артпростори та ресторани. Також Забарний показав фотографію японського рамену.

Публікація не залишилася без уваги партнерів захисника по збірній України. Одним із перших відреагував воротар Георгій Бущан, який із гумором прокоментував світлину зі стравою.

Голкіпер пожартував, що не став би летіти так далеко заради локшини швидкого приготування, натякнувши на схожість рамену з українською "Мівіною".

Коментар Бущана. Фото: скриншот

Забарний традиційно проводить міжсезоння за кордоном перед початком нового клубного сезону. Після завершення відпустки захисник має приєднатися до підготовки "ПСЖ" до старту нового футбольного року.

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