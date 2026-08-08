Динамо віддало свого найтехнічнішого легіонера

Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Київ Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Київське "Динамо" позбулося на сезон скандального колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Футболіст продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії, де виступатиме на правах оренди.

Про оренду гравця повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Анхель Торрес на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" позбулося баласту

Новим клубом Торреса стане "Операріо Ферровіаріо". Сторони погодили орендну угоду, яка діятиме до 30 червня 2027 року. Після завершення цього терміну колумбієць має повернутися до розташування київського клубу.

Анхель приєднався до "Динамо" перед сезоном-2025/2026. Дебют у складі "біло-синіх" він провів у матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти "Епіцентра", який кияни виграли з рахунком 4:1.

Другу половину минулого сезону футболіст уже виступав на правах оренди за турецький "Еюпспор", де отримував регулярну ігрову практику.

Після повернення до "Динамо" у клубі вирішили відсторонити його від тренувань із першою командою. Джерела стверджували, що гравець поводиться неадекватно та псує атмосферу в колективі.

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