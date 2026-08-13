Динамо програло Карабаху і вилетіло з Ліги конференцій

Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Андрій Гончар Редактор

Київське "Динамо" не змогло пробитися до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Команда Ігоря Костюка поступилася азербайджанському "Карабаху" з рахунком 0:2 у матчі-відповіді та припинила боротьбу в єврокубку, хоча виграла першу зустріч із мінімальною перевагою.

Про поразку "Динамо" повідомив портал Новини.LIVE.

Матч "Карабах" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

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Після домашньої перемоги 1:0 кияни вирушили до Азербайджану, де не змогли втримати перевагу. Уже на 12-й хвилині Джалі Муаддіб відкрив рахунок після серії відскоків у штрафному майданчику "Динамо".

До перерви гості створили кілька небезпечних моментів. Найкращі нагоди не використали Матвій Пономаренко та Едуард Герреро, а воротар "Карабаха" неодноразово рятував свою команду.

Після перерви "Динамо" додало в активності. Володимир Бражко не реалізував вихід майже сам на сам із воротарем, а Пономаренко не влучив головою після подачі з кутового. Також Владислав Дубінчак відзначився голом, але арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

На 69-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Колишній вінгер донецького "Шахтаря" Олексій Кащук замкнув простріл із лівого флангу та зробив рахунок 2:0.

У компенсований час кияни намагалися врятуватися, але небезпечний удар Олексія Сича після кутового пройшов повз стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Карабаха" з рахунком 2:0.

За сумою двох матчів азербайджанський клуб переміг із рахунком 2:1 і вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, тоді як "Динамо" завершило виступи в єврокубках у сезоні, в якому клуб святкує своє 100-річчя.

"Карабах" — "Динамо" Київ — 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Муаддіб, 12, Кащук, 69.

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