Джерело назвало ім'я наступного суперника Ломаченка

Василь Ломаченко. Фото: кадр із відео

Андрій Андрущак Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може провести бій уже в листопаді, і це буде його перший виступ після відновлення кар’єри. Суперником українця може стати перший номер рейтингу WBO у другій напівлегкій вазі Чарлі Суарес.

Перемога відкриє українцю шлях до титульного поєдинку з Емануелем Наваррете, повідомив блогер Максим Діденко, передає портал Новини.LIVE.

Чарлі Суарес. Фото: кадр із відео

Новий поєдинок Ломаченка після повернення

Попередньо український боксер уже погодив поєдинок із Суаресом. Зустріч планують провести в листопаді.

Очікується, що Ломаченко опуститься до нижчої вагової категорії, щоб розпочати шлях до нового чемпіонського бою. Саме в другій напівлегкій вазі він показував свої найкращі виступи.

За словами Діденка, план команди українця полягає в тому, щоб перемогти офіційного претендента, самому стати обов'язковим претендентом і вийти на бій із чемпіоном світу Наваррете, який наразі володіє титулами WBO та IBF. Це найкоротший шлях до абсолютного чемпіонства.

Востаннє українець боксував навесні 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа.

Суарес у 2025 році був близьким до завоювання титулу WBO в поєдинку з Наваррете. Бій зупинили через розсічення в чемпіона та спочатку присудили йому перемогу за очками. Однак після перегляду відеоповтору з'ясувалося, що розсічення виникло внаслідок удару претендента. Через це результат зустрічі було анульовано, а поєдинок офіційно визнали таким, що не відбувся.

Наразі у Суареса 19 перемог, 11 з яких — нокаутом, і жодної поразки.

Нагадаємо, вже 13 серпня для Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко пройде важливий старт зі стрибків у висоту.

Також відомо, що Олександр Усик розпочав підготовку до останнього бою в кар'єрі.