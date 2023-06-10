Фінал ЛЧ — фанати Ман Сіті та Інтера влаштували божевілля на вулицях Стамбула

Фанати "Ман Сіті" у Стамбулі. Фото: twitter.com/ManCity

Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. У день гри дуже яскравими перфомансами у столиці Туреччини відзначились фанати команд.

Для "Ман Сіті" це буде другий фінал ЛЧ, а для "Інтера" — п'ятий, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перемога "Ман Сіті" дозволить команді оформити требл: виграний чемпіонат, Кубок Англії та Ліга чемпіонів. Раніше це досягнення в Англії підкорилося лише легендарному Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона. Якщо ж переможе "Інтер", то для них це буде четверта перемога у турнірі. Двічі міланці вигравали у Кубку Європейських чемпіонів і один раз у створеній замість КЄЧ ЛЧ у 2010-му.

Фанатів не зупинити

Вболівальники "Ман Сіті" та "Інтера" "затопили" собою столицю Туреччини та влаштували звичні та гучні для футбольного світу перфоманси. Важливо також розуміти, що Стамбул і не таке бачив, оскільки фанати "Фенербахче", "Бешикташа" та "Галатасарая" ніколи не дозволяють поліції забути про себе.

При цьому британські та італійські фанати дотримуються дружньої атмосфери Ліги чемпіонів. Жодних бійок між уболівальниками й бути не може, оскільки у англійців немає футбольних хуліганів і міланцям ні з ким помахати руками.

Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".

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