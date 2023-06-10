Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Фінал ЛЧ: фанати "Ман Сіті" та "Інтера" влаштували божевілля на вулицях Стамбула arrow

Фінал ЛЧ: фанати "Ман Сіті" та "Інтера" влаштували божевілля на вулицях Стамбула

10 червня 2023 19:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фінал ЛЧ — фанати Ман Сіті та Інтера влаштували божевілля на вулицях Стамбула
Фанати "Ман Сіті" у Стамбулі. Фото: twitter.com/ManCity
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. У день гри дуже яскравими перфомансами у столиці Туреччини відзначились фанати команд.

Для "Ман Сіті" це буде другий фінал ЛЧ, а для "Інтера" — п'ятий, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перемога "Ман Сіті" дозволить команді оформити требл: виграний чемпіонат, Кубок Англії та Ліга чемпіонів. Раніше це досягнення в Англії підкорилося лише легендарному Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона. Якщо ж переможе "Інтер", то для них це буде четверта перемога у турнірі. Двічі міланці вигравали у Кубку Європейських чемпіонів і один раз у створеній замість КЄЧ ЛЧ у 2010-му.

 

 

Фанатів не зупинити

Вболівальники "Ман Сіті" та "Інтера" "затопили" собою столицю Туреччини та влаштували звичні та гучні для футбольного світу перфоманси. Важливо також розуміти, що Стамбул і не таке бачив, оскільки фанати "Фенербахче", "Бешикташа" та "Галатасарая" ніколи не дозволяють поліції забути про себе.

При цьому британські та італійські фанати дотримуються дружньої атмосфери Ліги чемпіонів. Жодних бійок між уболівальниками й бути не може, оскільки у англійців немає футбольних хуліганів і міланцям ні з ким помахати руками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".

Фінал Ліги чемпіонів. Анонс матчу сильного "Ман Сіті" проти нестабільного "Інтера".

Букмекери здивували вибором переможця перед фіналом Ліги чемпіонів-2023.

Сімоне Індзагі розповів, як "Інтер" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

Пропонуємо до вашої уваги орієнтовні склади на фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB