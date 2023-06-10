Фінал ЛЧ: фанати "Ман Сіті" та "Інтера" влаштували божевілля на вулицях Стамбула
Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. У день гри дуже яскравими перфомансами у столиці Туреччини відзначились фанати команд.
Для "Ман Сіті" це буде другий фінал ЛЧ, а для "Інтера" — п'ятий, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перемога "Ман Сіті" дозволить команді оформити требл: виграний чемпіонат, Кубок Англії та Ліга чемпіонів. Раніше це досягнення в Англії підкорилося лише легендарному Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона. Якщо ж переможе "Інтер", то для них це буде четверта перемога у турнірі. Двічі міланці вигравали у Кубку Європейських чемпіонів і один раз у створеній замість КЄЧ ЛЧ у 2010-му.
Sound on #ForzaInter #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/PlCWhIodYf- Inter (@Inter) June 10, 2023
Фанатів не зупинити
Вболівальники "Ман Сіті" та "Інтера" "затопили" собою столицю Туреччини та влаштували звичні та гучні для футбольного світу перфоманси. Важливо також розуміти, що Стамбул і не таке бачив, оскільки фанати "Фенербахче", "Бешикташа" та "Галатасарая" ніколи не дозволяють поліції забути про себе.
При цьому британські та італійські фанати дотримуються дружньої атмосфери Ліги чемпіонів. Жодних бійок між уболівальниками й бути не може, оскільки у англійців немає футбольних хуліганів і міланцям ні з ким помахати руками.
The mood in Istanbul!— Manchester City (@ManCity) June 10, 2023
# ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/v28X1flvhX
CITY, CITY, CITY! # ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/pDDRIhnN5Z— Manchester City (@ManCity) June 10, 2023
Passion! # ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/3yApJb08hW— Manchester City (@ManCity) June 10, 2023
#InterFans non vi abbiamo sentidoo- Inter (@Inter) June 10, 2023
"Forza Inteeeeer" #UCL #UCLFinal #ForzaInter pic.twitter.com/51C2jLhN7B
Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".
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