Макгрегор провалив повернення в UFС та через травму програв Голловею

Конор Макгрегор в бою з Максом Голловеєм. Фото: Getty Images Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Ірландський боєць Конор Макгрегор невдало повернувся в октагон після п'ятирічної перерви. У головному поєдинку турніру UFC 329 в американському Лас-Вегасі він поступився колишньому чемпіону організації Максу Голловею.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

Конор Макгрегор. Фото: Getty Images

Макгрегор травмувався вже на початку бою

Поєдинок став другим в історії протистояння між Макгрегором і Голловеєм. Їхня перша зустріч відбулася ще у 2013 році в напівлегкій ваговій категорії та завершилася перемогою ірландця за рішенням суддів.

Реванш проходив у напівсередній ваговій категорії. Уже на старті бою Макгрегор спробував здивувати суперника ударом ногою в голову, однак не влучив і при цьому травмував опорну праву ногу.

Після цього ірландець кілька разів намагався продовжити поєдинок, але через сильний біль не міг повноцінно рухатися й зрештою дав зрозуміти рефері, що не здатен битися далі.

Таким чином Макс Голловей був оголошений переможцем головної події турніру UFC 329.

Для Макгрегора цей бій став першим із липня 2021 року. Тоді він достроково програв Дастіну Пор'є, отримавши важкий перелом ноги.

Голловей, своєю чергою, проводив перший поєдинок після березневої поразки від Чарльза Олівейри, у якій втратив символічний пояс BMF.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що поєдинок із Норвегією став історичним для Гаррі Кейна, який побив одне з досягнень легендарного Вейна Руні.

Також Новини.LIVE писав про ціни на квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та артистів, які виступлять під час перерви головного матчу турніру.