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Одеситка перемогла ексбійчиню UFC: відео бою

8 квітня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситка перемогла американку з досвідом виступів у UFC: відео
Олена Колесник на турнірі PFL 2. Фото: twitter.com/daznmma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні у Лас-Вегасі відбувся черговий поєдинок у рамках престижного турніру зі змішаних єдиноборств — RFL, в якому змагалася одна з найбільш талановитих українських бійців — Олена Колесник. Її суперницею стала досвідчена американка Аспен Ледд, яка має великий досвід виступів в UFC

Про це повідомляє PFL.

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Колесник була абсолютним андердогом на думку букмекерів. Коефіцієнт на перемогу одеситки був 4,15, в той час, як на звитягу американки 1,18. Тому перемога Олени Колесник стала найбільш неочікуваним "апсетом" вечора. 

Після виснажливого та майже рівного бою, Олена Колесник перемогла роздільним рішенням суддів з рахунком 28:28, 29:28, 29:28. Крім того, вона отримала від організаторів турніру спеціальний приз "Upset of the night" за найбільш несподівану перемогу на турнірі.

Нагадаємо, у Лас-Вегасі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221. Грузин Мераб Двалішвілі знищив росіянина Петра Яна у головній події турніру UFC.

Також 29-річний український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів свій перший бій за 20 місяців. У рамках шоу Bellator 291 Амосов захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі.

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