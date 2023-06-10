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Онлайн фіналу Ліги чемпіонів: текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті"

10 червня 2023 12:45
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Агабекян Карен
редактор
Онлайн фіналу Ліги чемпіонів — текстова трансляція матчу Інтера та Ман Сіті
Сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Фото: Фотоколаж/Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 червня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23 рр . У головному єврокубковому матчі року гратимуть "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер".

Для клубів це буде перша офіційна гра в їхній історії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках сезону Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" посіли перше місце у групі з дортмундською "Боруссією", "Севільєю" та "Копенгагеном". У плей-офф підопічні Хосепа Гвардіоли пройшли "Лейпциг", "Баварію" та "Реал". "Інтер" фінішував другим у квартеті з "Баварією", "Барселоною" та "Вікторією". Потім у 1/8 здолали "Порту", у чвертьфіналі "Бенфіку" та у півфіналі "Мілан". Як бачимо, на шляху англійців опозиція була суттєво сильнішою.

Нагадаємо, раніше Кевін Де Брюйне оцінив шанси "Ман Сіті" на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

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