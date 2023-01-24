Дружина Кріштіану Роналду здивувала яскравим виглядом під час дебюту чоловіка за Аль-Наср

Дружина Кріштіану Роналду відвідала стадіон під час дебюту чоловіка за "Аль-Наср": уболівальники були шоковані
Португалець Кріштіану Роналду дебютував у складі "Аль-Насра" у матчі регулярної першості Саудівської Аравії. Ветеран не зумів відзначитися забитим м'ячем.
За грою футболіста з трибуни стадіону спостерігала його громадянська дружина Джорджина Родрігес, про що пізніше вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
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Дебют Роналду
Стадіон "Мрсул-парк" повністю заповнений уболівальниками, які мріяли побачити дебют Кріштіану Роналду за "Аль-Наср" в офіційному матчі.
Декілька днів тому португалець зіграв у поєдинку всіх зірок чемпіонату Саудівської Аравії проти "ПСЖ", а тепер вийшов на поле у грі з "Аль-Іттіфаком".
Поєдинок виявився непростим для господарів поля, проте їм удалося перемогти за рахунок голу бразильця Таліски на 31-й хвилині. Роналду зробив кілька загострювальних передач, і на кожен його дотик м'яча публіка реагувала схвальними оплесками, гулом і навіть вигаданою з цього приводу кричалкою португальською мовою.
Зовнішній вигляд дружини Роналду
Джорджіна Родрігес прибула на гру зі старшим сином Роналду незадовго до початку поєдинку. Сім'я футболіста комфортно розмістилася у VIP-зоні. Джорджіна обрала для походу на стадіон трендові джинси, що обтягують, туфлі з гострим носком і легкий кожушок, під який вона одягла футболку "Аль-Насра" з ім'ям свого чоловіка.
Клуб Кріштіану Роналду продовжує очолювати турнірну таблицю про-ліги. Відрив від "Аль-Хіляля", що йде другим, складає одне очко, але суперник зіграв на один матч більше.
Нагадаємо, родина Кріштіану Роналду досить комфортно почувається в Ер-Ріяді. Футболіст із дружиною та дітьми разом проводять вихідні та не страждають від настирливої уваги вболівальників.