Олександра Меркушина здобула золоту нагороду у біатлоні на ЄЮОФ-2023

Українка випередила найближчу суперницю на 44 секунди

Юна українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту медаль у спринті у біатлоні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Це перше "золото" для збірної України на цьому турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Історичне досягнення для України

У вівторок, 24 січня, було проведено жіночий спринт у біатлоні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в італійському Форні-Аволтрі. 18-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина зуміла здобути золоту медаль, обійшовши головних суперниць. Дівчина допустила лише один промах і залишила за спиною француженку Люло Бюжо та спортсменку з Чехії Ілону Плехацову.

Результат Меркушиної становив 44,2 секунди. Це перша золота медаль для збірної України на ЄЮОФ-2023. Інші українські біатлоністки не зуміли потрапити до десятки. Тетяна Тарасюк із чистою стріляниною фінішувала 18-ою, а Валерія Шейгас прийшла до фінішу 23-ї.

ЄЮОФ-2023. Біатлон

Спринт, дівчата

Олександра Меркушина (Україна) — 19.19,1 (0+1) Лола Бюжо (Франція) — +44,2 (0+0) Ілона Плехацова (Чехія) — +47,3 (0+1)

Нагадаємо, нещодавно українські біатлоністи Степан Кінаш та Юлія Городна здобули бронзові медалі за зимовою Універсіадою-2023. Спортсмени піднялися на п'єдестал в американському місті Лейк-Плесід.