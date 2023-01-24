Олександра Меркушина здобула золоту нагороду у біатлоні на ЄЮОФ-2023

Олександра Меркушина принесла Україні перше "золото" на ЄЮОФ-2023
Юна українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту медаль у спринті у біатлоні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Це перше "золото" для збірної України на цьому турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Історичне досягнення для України
У вівторок, 24 січня, було проведено жіночий спринт у біатлоні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в італійському Форні-Аволтрі. 18-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина зуміла здобути золоту медаль, обійшовши головних суперниць. Дівчина допустила лише один промах і залишила за спиною француженку Люло Бюжо та спортсменку з Чехії Ілону Плехацову.
Результат Меркушиної становив 44,2 секунди. Це перша золота медаль для збірної України на ЄЮОФ-2023. Інші українські біатлоністки не зуміли потрапити до десятки. Тетяна Тарасюк із чистою стріляниною фінішувала 18-ою, а Валерія Шейгас прийшла до фінішу 23-ї.
ЄЮОФ-2023. Біатлон
Спринт, дівчата
- Олександра Меркушина (Україна) — 19.19,1 (0+1)
- Лола Бюжо (Франція) — +44,2 (0+0)
- Ілона Плехацова (Чехія) — +47,3 (0+1)
Нагадаємо, нещодавно українські біатлоністи Степан Кінаш та Юлія Городна здобули бронзові медалі за зимовою Універсіадою-2023. Спортсмени піднялися на п'єдестал в американському місті Лейк-Плесід.