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У боях із росіянами під Бахмутом загинув обдарований український фігурист: деталі

24 січня 2023 16:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дмитро Шарпар загинув у боях під Бахмутом — він був відомим фігуристом
Харків'янин приєднався до ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий український фігурист Дмитро Шарпар загинув, захищаючи свободу та незалежність своєї країни у бою з російськими загарбниками. Учасник юнацької Олімпіади відбивав атаки супротивника під Бахмутом.

Українському спортсмену було лише 25 років, повідомив на своїй сторінці у Telegram Антон Геращенко.

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Ким був Дмитро Шарпар?

Харків'янин Дмитро Шарпар народився 21 грудня 1997 року у Харкові, виступав у парному катанні з Анастасією Побіженко. Пара була срібними призерами чемпіонату України (2015-2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014-2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор 2016 року, де увійшли до десятки.

Дмитро Шарпар

Після завершення спортивної кар'єри Дмитро Шарпар працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель на фронті представника Змішаних бойових мистецтв (ММА) Едуарда Костриці. Він також вирушив захищати Україну у перші ж дні повномасштабної військової інтервенції росіян.

Раніше, 14 січня росіяни піддали Україну черговому масованому ракетному обстрілу. У Дніпрі одна з ракет потрапила до житлового будинку в одному зі спальних районів міста. Однією із жертв цієї агресії став український тренер з боксу Михайло Куреновський. Його сім'ї в момент влучення ракети не було вдома.

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