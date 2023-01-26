Вадим Гутцайт припустив, що Україна бойкотувала Олімпіаду-2024 через росіян

Багато Національних олімпійських комітетів країн світу підтримують Україну

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт відреагував на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливий допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) на своїй сторінці у Facebook припустив, що Україна відмовиться від участі в Олімпійських іграх-2024.

Міжнародний олімпійський комітет усунув росіян та білорусів від участі в міжнародних турнірах після початку повномасштабної війни в Україні. Однак останнім часом розпочалися розмови

Україна проти повернення росіян у спорт

"Вже почалася дискусія про можливість участі у змаганнях атлетів з усіх країн, особливо між якими тривають війни. Заява МОК за підсумками засідання Виконкому 25 січня 2023 р. фактично є описом ситуації, яка склалася в Олімпійському русі у зв'язку з повномасштабною агресією Росії за допомогою РБ, під час Олімпійського перемир'я.

У рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян та білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна та деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії Росії. Для всього українського спортивного співтовариства це принципове питання. У цьому нас підтримує і Президент нашої держави та все суспільство", — написав Вадим Гутцайт.

Чи не час для компромісів

Глава НОК України зазначив, що багато міжнародних федерацій обурилася спробою просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт та заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК.

"Неприпустима така ситуація і для нашої держави. Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію і до думки яких можуть дослухатися члени МОК.

Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях.

Безумовно, наші національні спортивні федерації мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями, щоб заборона залишилася чинною. Наразі триває робота з подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді", — пояснив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про перенесення поєдинку за Суперкубок із російської Казані до столиці Греції Афіни.