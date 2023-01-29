Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open
Зірка світового тенісу Новак Джокович знову стане першою ракеткою. У фіналі чоловічого турніру Australian Open він переміг Стефаноса Циципаса.
Про це пише The Guardian.
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Деталі
У неділю, 29 січня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) у чоловічому розряді. У вирішальному поєдинку серб Новак Джокович у трьох сетах переміг грека Стефаноса Циципаса.
Перший сет завершився з рахунком 6:3 на користь Джоковича. У другій партії Циципас нав'язав конкурентну боротьбу сербу. Доля сету визначилася на тайбрейку, який виграв Джокович із рахунком 7:4. У вирішальному сеті, він теж здобув перемогу з рахунком 7:5.
Джокович — лише друга людина в історії, яка виграла 10 і більше великих одиночних турнірів на будь-якому турнірі Великого шолома, після 14 титулів Рафаеля Надаля на Відкритому чемпіонаті Франції. Він знову перший у світі тенісу з червня минулого року, коли поступився першим місцем Данилу Медведєву.
Скандал з батьком
Участь Новака Джоковича в Australian Open не обійшлася без скандалів. Його батька, Срджана Джоковича, піддали критиці за те, що під час турніру він позував з уболівальником у футболці з буквою Z і написом "де ми, там росія". Федерація тенісу Австралії попередила Новака Джоковича і його сім'ю про неприпустимість просування політичних поглядів під час турніру. У підсумку Срджан Джокович не прийшов на матч сина в півфіналі і фіналі Australian Open.
Нагадаємо, Новак Джокович пояснив, чому вважає себе найкращим тенісистом у світі.