Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

Новак Джокович / Фото: REUTERS/Loren Elliott

Зірка світового тенісу Новак Джокович знову стане першою ракеткою. У фіналі чоловічого турніру Australian Open він переміг Стефаноса Циципаса.

Про це пише The Guardian.

Деталі

У неділю, 29 січня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) у чоловічому розряді. У вирішальному поєдинку серб Новак Джокович у трьох сетах переміг грека Стефаноса Циципаса.

Перший сет завершився з рахунком 6:3 на користь Джоковича. У другій партії Циципас нав'язав конкурентну боротьбу сербу. Доля сету визначилася на тайбрейку, який виграв Джокович із рахунком 7:4. У вирішальному сеті, він теж здобув перемогу з рахунком 7:5.

Джокович — лише друга людина в історії, яка виграла 10 і більше великих одиночних турнірів на будь-якому турнірі Великого шолома, після 14 титулів Рафаеля Надаля на Відкритому чемпіонаті Франції. Він знову перший у світі тенісу з червня минулого року, коли поступився першим місцем Данилу Медведєву.

Скандал з батьком

Участь Новака Джоковича в Australian Open не обійшлася без скандалів. Його батька, Срджана Джоковича, піддали критиці за те, що під час турніру він позував з уболівальником у футболці з буквою Z і написом "де ми, там росія". Федерація тенісу Австралії попередила Новака Джоковича і його сім'ю про неприпустимість просування політичних поглядів під час турніру. У підсумку Срджан Джокович не прийшов на матч сина в півфіналі і фіналі Australian Open.

Нагадаємо, Новак Джокович пояснив, чому вважає себе найкращим тенісистом у світі.