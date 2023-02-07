Спортсмен Дмитро Підопригора з Харкова загинув у бою з росіянами у Луганській області

До того як стати військовослужбовцем, спортсмен допомагав українській армії як волонтер

У Білогорівці на Луганщині загинув український спортсмен Дмитро Підопригора. Він віддав своє життя у боротьбі з росіянами ще 19 січня, але про трагічний випадок стало відомо лише зараз.

Українець отримав поранення, несумісні з життям, під час ворожого обстрілу, повідомила Харківська міська рада.

Втрата для українського спорту

34-річний Дмитро Підопригора є володарем Кубка України з фітнесу та бодибілдингу. Харків'янин як волонтер допомагав армії з перших днів повномасштабного військового вторгнення росіян, а потім і сам вступив до лав Збройних сил України.

"На Луганщині під мінометним обстрілом у Білогорівці загинув харківський бодибілдер Дмитро Підопригора — володар Кубка України з бодибілдингу та фітнесу 2021 року, відкритого Кубка Полтавської області, неодноразовий призер чемпіонатів України", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український спорт зазнав ще однієї важкої втрати. У Донецькій області при обороні Бахмута загинув відомий пауерліфтер Андрій Дмитрієв.

Незадовго до цього на фронті загинув представник змішаних бойових мистецтв (ММА) Едуард Костриця.

Також відомо про смерть у бою учасника юнацької Олімпіади, фігуриста Дмитра Шарпара, який відбивав атаки супротивника під Бахмутом.