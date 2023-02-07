Спортсмен Дмитро Підопригора з Харкова загинув у бою з росіянами у Луганській області

Український спортсмен-богатир Дмитро Підопригора загинув у Луганській області: що відомо
У Білогорівці на Луганщині загинув український спортсмен Дмитро Підопригора. Він віддав своє життя у боротьбі з росіянами ще 19 січня, але про трагічний випадок стало відомо лише зараз.
Українець отримав поранення, несумісні з життям, під час ворожого обстрілу, повідомила Харківська міська рада.
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
Втрата для українського спорту
34-річний Дмитро Підопригора є володарем Кубка України з фітнесу та бодибілдингу. Харків'янин як волонтер допомагав армії з перших днів повномасштабного військового вторгнення росіян, а потім і сам вступив до лав Збройних сил України.
"На Луганщині під мінометним обстрілом у Білогорівці загинув харківський бодибілдер Дмитро Підопригора — володар Кубка України з бодибілдингу та фітнесу 2021 року, відкритого Кубка Полтавської області, неодноразовий призер чемпіонатів України", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше український спорт зазнав ще однієї важкої втрати. У Донецькій області при обороні Бахмута загинув відомий пауерліфтер Андрій Дмитрієв.
Незадовго до цього на фронті загинув представник змішаних бойових мистецтв (ММА) Едуард Костриця.
Також відомо про смерть у бою учасника юнацької Олімпіади, фігуриста Дмитра Шарпара, який відбивав атаки супротивника під Бахмутом.