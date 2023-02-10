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Мбаппе, Бензема та Мессі претендують на звання "Гравець року ФІФА"

10 лютого 2023 19:42
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Мбаппе, Бензема та Мессі претендують на звання "Гравець року ФІФА"
Наприкінці лютого буде визначено найкращого футболіста минулого року
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відразу два футболісти французького "ПСЖ" опинилися серед претендентів перегонів за приз The Best FIFA Men's Player-2022. Компанію Ліонелю Мессі та Кіліану Мбаппе у трійці претендентів на нагороду склав Карім Бензема.

Церемонія нагородження відбудеться 27 лютого 2023 року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

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35-річний Ліонель Мессі у 2022 році разом із "ПСЖ" виграв чемпіонат та Суперкубок Франції. У складі збірної Аргентини ветеран переміг на чемпіонаті світу у Катарі.

24-річний Кіліан Мбаппе на клубному рівні завоював ті ж трофеї, що і його досвідчений партнер із "ПСЖ". Крім цього, він дійшов зі збірною Франції до фіналу Мундіалю і став найрезультативнішим гравцем турніру.

35-річний Карім Бензема у складі мадридського "Реала" завоював чемпіонат та Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Саме французький бомбардир є чинним володарем "Золотого м'яча".

Мессі та Мбаппе

Як визначалися фіналісти премії ФІФА

Було складено шорт-лист із 14 гравців. Учасники голосування розставили їх на перше, друге та третє місця.

Бали претендентам на нагороду нараховувалися в залежності від того, яке місце вони посіли (п'ять балів за перше, три за друге та одне за третє).

Нагороду найкращого гравця ФІФА серед чоловіків буде вручено футболістові, який набрав найбільшу кількість очок.
Якщо фіналісти набрали однакову кількість очок, нагороду буде вручено тому, хто отримав найбільшу кількість варіантів першого вибору.

Нагадаємо, Сергій Ребров може очолити збірну України вже наприкінці лютого. Він має підготувати команду до двох товариських матчів, які заплановані на кінець березня.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

А головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті очолить збірну Бразилії. Він підпише контракт терміном три роки.

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