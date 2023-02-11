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Чи заб'є Маліновський третій гол у трьох матчах: анонс гри "Клермон" — "Марсель"

11 лютого 2023 13:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитися матч Клермон проти Марселя — Маліновський вийде в основі
"Олімпік" може продовжити серію виїзних перемог у Лізі 1
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Щільний графік матчів "Марселя" призвів до того, що команда Ігора Тудора проведе третій поєдинок менше, ніж за тиждень.

Суперником "Олімпіка" стане скромний "Клермон", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Марсель" продовжує переслідувати "ПСЖ" у турнірній таблиці. Безпрограшна серія "Олімпіка", яка обірвалася минулого туру, дозволила команді вирватися на другий рядок у турнірній таблиці. Посеред тижня "Марсель" вибив "ПСЖ" із Кубка Франції й тепер спробує продовжити радість уболівальникам перемогою над новим суперником.

Де і коли дивитися матч "Клермон" — "Марсель" онлайн

Поєдинок 23-го туру відбудеться у суботу, 11 лютого. Зустрічі "Клермона" з "Олімпіком" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди на полі стадіону "Габріель Монпьє" виведе головний суддя Руді Буке.

Вболівальники в Україні зможуть подивитися матч "Клермон" — "Марсель" онлайн. На каналі "Футбол" двобій покаже відеосервіс Megogo.

Анонс матчу "Клермон" — "Марсель"

Команда Паскаля Гастьяна у сезоні 2022/2023 є типовим середняком турнірної таблиці. Після 22 турів у "Клермона" 11 місце. У трьох останніх матчах команді не вдавалося перемогти. "Нант" та "Лілль" не зуміли забити Морі Діаву, ті зустрічі закінчилися без голів. Натомість "Монако" на виїзді переміг "Клермон" із рахунком 2:0. У себе вдома команда Гастьяна за п'ять останніх матчів здобула лише одну перемогу.

Уболівальники "Марселя" мріють про боротьбу за чемпіонський титул. Їхня команда вже друга в турнірній таблиці. Але відставання від "ПСЖ" складає вісім очок. Тут важливо зберегти другий рядок, адже "Ланс" та "Монако" зовсім близько. До виходу до Ліги чемпіонів "Олімпік" може додати Кубок Франції. На тижні "Марсель" вибив "ПСЖ" та пройшов у чвертьфінал.

У тому матчі свій другий гол за команду з півдня забив Руслан Маліновський. Місцева преса та вболівальники хвалять українця вже кілька днів. Він спіймав кураж, має вийти на матч із "Клермоном" в основі та цілком може продовжити гольову серію. Підопічні Ігора Тудора виграли чотири поєдинки на виїзді поспіль. Тільки втома може завадити їм взяти очки на стадіоні "Габріель Монпьє".

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах гнівно відреагував на вимоги України не допускати російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

А захисник збірної України Ілля Забарний не може дебютувати за "Борнмут". Головний тренер команди розповів, чому молодий футболіст не зіграє проти "Ньюкаслу".

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