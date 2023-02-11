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Мудрик потрапив у стартовий склад "Челсі" на матч із "Вест Гемом": є сюрприз від Грема Поттера

11 лютого 2023 14:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Стали відомі стартові склади на матч АПЛ Вест Гем — Челсі
Наставник "синіх" здивував вибором гравців для основного складу на важливий поєдинок
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" зіграє з "Вест Гемом" на "Олімпійському стадіоні" в Лондоні. Тренери вже називали стартові склади своїх команд.

Українець Михайло Мудрик знову вийде на поле з перших хвилин зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Лондонський "Челсі" зіграв внічию два свої останні поєдинки, в яких не було забито жодного голу. Головний тренер Грем Поттер знову довірив місце в основі Михайлу Мудрику. Повернувся після дискваліфікації португалець Жоау Фелікс.

Несподіваним видається вихід у стартовому складі Рубена Лофтус-Чіка. Для нього це перша поява на полі в основі 2023 року. При Поттері знову кидає в бій Кукурелью і Хавертца, яких останнім часом в Англії сильно критикують. Натомість Енцо Фернандес точно не зіграє проти "молотобійців".

У першому колі "Челсі" вдалося перемогти "Вест Гем" із рахунком 2:1.

Стартові склади команд

"Вест Гем": Фабіаньскі, Керер, Огбонна, Агер, Цоуфал, Райс, Пакета, Емерсон, Боуен, Антоніо, Бенрахма.

Запасні: Хегі, Ананг, Джонсон, Форнальс, Ланціні, Даунс, Інгс, Соучек.

Тренер: Девід Мойєс.

"Челсі": Кепа, Джеймс, Бадьяшіль, Сілва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чік, Мадуеке, Мудрик, Хаверц, Фелікс.

Запасні: Беттінеллі, Аспілікуета, Чілвелл, Чалоба, Чуквуемека, Галахер, Маунт, Зієш, Фофана.

Тренер: Грем Поттер.

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