Склади команд на матч Арсенал проти Брентфорда — Зінченко в основі

Олександр Зінченко вийшов в основі на матч "Арсенал" — "Брентфорд": склади команд
Лондонський "Арсенал" у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги приймає "Брентфорд". Після фіаско тиждень тому "канонірам" потрібна перемога.
Українець Олександр Зінченко розпочав матч в основному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Підопічні Томаса Франка не програвали в АПЛ із жовтня минулого року. Однак і "Арсенал" є лідером чемпіонату з перемог на виїзді.
📍 On location #BrentfordFC | #ARSBRE pic.twitter.com/y2597Ho9OM— Brentford FC (@BrentfordFC) February 11, 2023
Минулого туру "каноніри" несподівано програли "Евертону" з рахунком 0:1. На щастя для лондонців, "Тоттенхем" взяв три очки в матчі з "Манчестер Сіті", тож між "Арсеналом" та "міщанами" залишилися ті самі п'ять очок.
Look who's come to watch the boys 🤩 pic.twitter.com/uV61qPbm0Y— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2023
Склади команд у матчі "Арсенал" — "Брентфорд"
"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Едегор, Джака — Сака, Нкетія, Мартінеллі.
Запасні: Тернер, Томіясу, Холдинг, Тірні, Ківер, Вієйра, Жоржіньо, Козьє-Дюберрі, Троссард.
Тренер: Мікель Артета.
"Брентфорд": Райя — Айєр, Піннок, Мі — Расмуссен, Ньоргор, Єнсен, Янельт, Генрі — Тоуні, Мбеумо.
Запасні: Кокс, Йоргенсен, Хіки, Да Сілва, Дамсгор, Баптіст, Вісса, Шаде, Льюїс-Поттер.
Тренер: Томас Франк.
Нагадаємо, раніше відбувся матч за участю "Вест Хема" та "Челсі". "Сині" втретє поспіль зіграли внічию. Михайло Мудрик провів на полі 67 хвилин та допоміг своїй команді забити гол.