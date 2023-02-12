Відомі склади команд на матч 23 туру АПЛ Манчестер Сіті — Астон Вілла

Хосеп Гвардіола та Унаї Емері визначили склади на матч 23 туру АПЛ

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймає "Астон Віллу". Команда Хосепа Гвардіоли є фаворитом протистояння.

Стали відомі склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

Обидва тренери не здивували вибором футболістів, які розпочнуть цей поєдинок з перших хвилин. У "Манчестер Сіті" травмовано Джона Стоунза, так що номінально Гвардіола виставив на матч схему з трьома захисниками.

Looks like we've got a visitor at Etihad this afternoon! 👀👋 #ManCity pic.twitter.com/L7h3h1YaET — Manchester City (@ManCity) February 12, 2023

Наставник "Астон Вілли" продовжує довіряти аргентинському воротареві Еміліано Мартінесу. Голкіпер проводить дуже гарний сезон, але минулого туру він пропустив чотири голи від "Лестера". Аргентинець відбив один із п'яти ударів по своїх воротах, але зберіг місце в основі бірмінгемців.

Відповідей на Ollie Watkins, які є набір до його 100th Aston Villa прийдешній цей після. 💯 #MCIAVL pic.twitter.com/cNsF4njog6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2023

Склади на матч "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла"

"Манчестер Сіті": Едерсон — Лапорт, Рубен Діас, Вокер — Де Брюйне, Бернарду Сілва — Гріліш, Марез, Гюндоган, Родрі — Холанд.

Запасні: Філліпс, Аке, Ортега, Альварес, Гомес, Аканджі, Фоден, Палмер, Льюїс.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Астон Вілла": Мартінес — Янг, Конса, Чамберс, Дінь — Ремзі, Камара, Дуглас Луїс, Буендіа — Бейлі, Уоткінс.

Запасні: Кеш, Макгінн, Морено Лопера, Коутіньйо, Дендонкер, Сінісало, Зіх, Звінкельс.

Тренер: Унаї Емері.

Нагадаємо, київське "Динамо" готове підписати результативного нападаючого за два з половиною мільйони євро. Український клуб веде переговори з футболістом та його агентом.

Тим часом у німецькій Бундеслізі "Уніон Берлін" не відпускає у відрив мюнхенську "Баварію". У матчі проти "Лейпцигу" футболіст столичного клубу забив найкрасивіший гол туру.

А директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна розповів перспективи у команді захисника збірної України Миколи Матвієнка, яким цікавляться в АПЛ.