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Гвардіола проти Емері: відомі склади команд на матч "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла"

12 лютого 2023 17:48
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Відомі склади команд на матч 23 туру АПЛ Манчестер Сіті — Астон Вілла
Хосеп Гвардіола та Унаї Емері визначили склади на матч 23 туру АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймає "Астон Віллу". Команда Хосепа Гвардіоли є фаворитом протистояння.

Стали відомі склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидва тренери не здивували вибором футболістів, які розпочнуть цей поєдинок з перших хвилин. У "Манчестер Сіті" травмовано Джона Стоунза, так що номінально Гвардіола виставив на матч схему з трьома захисниками.

Наставник "Астон Вілли" продовжує довіряти аргентинському воротареві Еміліано Мартінесу. Голкіпер проводить дуже гарний сезон, але минулого туру він пропустив чотири голи від "Лестера". Аргентинець відбив один із п'яти ударів по своїх воротах, але зберіг місце в основі бірмінгемців.

Склади на матч "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла"

"Манчестер Сіті": Едерсон — Лапорт, Рубен Діас, Вокер — Де Брюйне, Бернарду Сілва — Гріліш, Марез, Гюндоган, Родрі — Холанд.

Запасні: Філліпс, Аке, Ортега, Альварес, Гомес, Аканджі, Фоден, Палмер, Льюїс.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Астон Вілла": Мартінес — Янг, Конса, Чамберс, Дінь — Ремзі, Камара, Дуглас Луїс, Буендіа — Бейлі, Уоткінс.

Запасні: Кеш, Макгінн, Морено Лопера, Коутіньйо, Дендонкер, Сінісало, Зіх, Звінкельс.

Тренер: Унаї Емері.

Нагадаємо, київське "Динамо" готове підписати результативного нападаючого за два з половиною мільйони євро. Український клуб веде переговори з футболістом та його агентом.

Тим часом у німецькій Бундеслізі "Уніон Берлін" не відпускає у відрив мюнхенську "Баварію". У матчі проти "Лейпцигу" футболіст столичного клубу забив найкрасивіший гол туру.

А директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна розповів перспективи у команді захисника збірної України Миколи Матвієнка, яким цікавляться в АПЛ.

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