Барселона перемогла Вільярреал з мінімальним рахунком

На шляху до чемпіонства: "Барселона" знову перемагає мінімально
"Барселона" вкотре у сезоні перемогла з мінімальним рахунком. Цього разу каталонці на виїзді переграли "Вільярреал", а єдиний гол провів Педрі.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE
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"Вільярреал" – "Барселона" – 0:1
Гол: Педрі, 18
"Вільярреал": Рейна - Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Трігейрос, 83) - Коклен (Чуквезе, 36), Капу, Парехо, Баена (Ніньо, 83) - Моралес (Мохіка, 83), Піно
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде - Педрі, де Йонг, Кессьє (Альба, 89) - Рафінья (Ферран Торрес, 81), Левандовський, Гаві
Попередження: Пау Торрес, 37, Баена, 49, Парехо, 62, Альберто Морено, 71 - Араухо, 43, де Йонг, 56, Кунде, 58, Рафінья, 81
На 3-й хвилині ідеальний пас пас вивів Левандовського на ворота, але Рейна вдало по футзальному зіграв на виході.
Воротар-ветеран, однак, нічого не зумів зробити, коли сам Роберт вивів на ворота Педрі. Були у першому таймі в гостей шанси подвоїти, але Левандовський знову програв дуель Рейне.
Great, Lovely, and Perfect pic.twitter.com/CJEAlgNYr0— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2023
Лише після цього "Вільярреал" зміг гідно відповісти, причому після обрізки самих каталонців - Моралес вибіг на ворота, але не потрапив у них.
Завдяки цій перемозі "Барса" відірвалась від "Реала" на 11 очок, але "королівський" клуб пропускав цей тур через участь в Клубному чемпіонаті світу.
У наступному турі "Вільярреал" гратиме в гостях проти Мальорки, а "Барселона" прийматиме спочатку англійський "Манчестер Юнайтед", а потім — "Кадіс".
Нічия лідерів АПЛ "Арсеналу" із "Брентфордом" у 23-му турі дозволила "Ман сіті" у разі перемоги наблизитись впритул перед очним протистоянням й підопічні Пепа Гвардіоли скористались цією можливістю. У поєдинку із "Астон Віллою" вони перемогли з рахунком 3:1.