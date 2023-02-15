Відомі склади на матч 1/8 ЛЧ Брюгге — Бенфіка

Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
Форвард збірної України Роман Яремчук розпочне у запасі матч 1/8 Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки". Наставник Брюгге не випустив в основі та Феррана Ютгла, іншого голеадора команди.
Вже відомі стартові потяги на цей єврокубковий поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.
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У середу, 15 лютого, бельгійський "Брюгге" приймає португальську "Бенфіку" на стадіоні "Ян Брейдель" у рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.
📍 Jan Breydelstadion! #BRUSLB | #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/8E7qlfgRXb— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
"Брюгге" — "Бенфіка": стартові склади
"Брюгге": Міньйоле — Клінтон Мата, Хендрі, Мехеле, Меєр — Одої, Оньєдіка — Ванакен — Бьюкенан, Сова — Ленг.
Тренер: Скотт Паркер.
"Бенфіка": Влаходімос — Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіно, Чикіньо — Жоау Маріу — Аурснес, Рафа Сілва — Гонсалу Рамуш.
Тренер: Рогер Шмідт.
Нагадаємо, вже відомі стартові склади на перенесений матч 12 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Арсеналом" та "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов основою на гру проти своєї колишньої команди.
Також стали відомі стартові склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів між "Челсі" та дортмундською "Боруссією". Українець Михайло Мудрик знову зіграє з перших хвилин поєдинку.