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В УАФ прокоментували усунення Павелка: чи відбудеться воно насправді

17 лютого 2023 15:57
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
В УАФ прокоментували усунення Павелка — чи відбудеться воно насправді
Андрій Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко може бути звільнений з посади на місяць за рішенням суду. Проте в УАФ стверджують, що ця інформація поки що не відповідає дійсності.

Пресслужба організації опублікувала офіційну заяву щодо даних про рішення суду щодо глави УАФ.

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Інформація про те, що Андрія Павелка за рішенням Печерського суду звільнено з посади до 17 березня 2023 року, у самій УАФ назвали маніпулятивною і такою, що не відповідає дійсності.

"Андрій Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ до набрання відповідного рішення суду законною силою. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора.

Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді президента УАФ", — йдеться у повідомленні організації.

Андрій Павелко

Що заявили в УАФ щодо Павелка?

При цьому йдеться, що оскарження рішення Печерського суду вже направлено до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини.

"Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому очевидно, що направлене воно виключно на дискредитацію керівництва асоціації та українського футболу загалом, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА.

Це рішення абсолютно необґрунтоване та грубо суперечить Статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій", — додали в УАФ.

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