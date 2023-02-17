Неймар може стати одноклубником Михайла Мудрика в Челсі

На "Стемфорд Брідж" може 'явитися ще один футболіст збірної Бразилії

Лідер збірної Бразилії Неймар влітку 2023 покине "ПСЖ". Існує велика ймовірність переїзду колись найдорожчого футболіста світу до англійської Прем'єр-ліги.

У послугах Неймара зацікавлений лондонський "Челсі", повідомляє Footmercato.

31-річний Неймар може стати футболістом англійського "Челсі". Представники бразильського форварда вже ведуть переговори про перехід із власником клубу Тоддом Боулі.

Перехід Неймара до "Челсі"

Перша зустріч сторін відбулася цього тижня. Агент Неймара прибув до Лондона та провів початковий етап переговорів про трансфер. "Челсі" менш як місяць тому витратив 300 млн фунтів на посилення складу, проте це ще не проробив можливостей "синіх".

Власник "Челсі" хоче переконати Неймара в тому, що переїзд на "Стемфорд Брідж" буде правильним рішенням для розвитку кар'єри зірки, що згасає. Боулі презентував представникам бразильця проєкт лондонської команди. Також на зустрічі було обговорено варіанти переходу.

Чому "ПСЖ" не проти відпустити Неймара?

У "ПСЖ" готові продати Неймара, за якого колись заплатили "Барселоні" понад 300 млн євро. Останнім часом бразилець приносить французькому клубу більше шкоди, ніж користі. Бразилець постійно кричить на молодих футболістів, часто отримує травми та пропускає матчі заради того, щоб з'їздити до Ріо-де-Жанейро.

Ще однією проблемою є зарплатна відомість "ПСЖ". Неймар отримує дуже великий оклад. Його звільнення з команди може допомогти парижанам потрапити під вимоги фінансового фейр-плею.

Нагадаємо, півзахисник "Барселони" Гаві отримав жовту картку у першому поєдинку 1/16 плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед". Через дискваліфікацію він не візьме участь у поєдинку у відповідь.

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