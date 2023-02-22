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Конкурент Луніна у "Реалі" визнав помилку у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"

22 лютого 2023 11:53
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Тібо Куртуа розповів про свою помилку в матчі 1/8 ЛЧ із Ліверпулем
Бельгійський голкіпер невпевнено зіграв у низці епізодів поєдинку
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа прокоментував свої дії у першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" (5:2).

Англійці забили мадридцям два голи у дебюті поєдинку, нагадує Marca.

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30-річний Тібо Куртуа лише нещодавно повернувся до основного складу мадридського "Реала" після травми. За відсутності бельгійського голкіпера ворота "бланкос" захищав українець Андрій Лунін.

Ліверпуль - Реал Мадрид

Помилка Куртуа

У поєдинку проти "Ліверпуля" Тібо Куртуа зробив кілька помилок. Він докладно розповів про те, у яких епізодах не зумів виручити свою команду.

Мені здавалося, що все під контролем, я хотів віддати швидку передачу. Але потім побачив загрозу з боку Салаха", — розповів Тібо Куртуа.

Мадридці ще в першому таймі встигли відіграти два голи. Після перерви забивали лише футболісти "Реала". Вінісіус та Карім Бензема оформили дублі.

"Я вперше граю в Лізі чемпіонів на "Енфілді" при глядачах. Те, що публіка аплодувала Модрічу та Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати великих гравців", — додав Тібо Куртуа.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

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