Тібо Куртуа розповів про свою помилку в матчі 1/8 ЛЧ із Ліверпулем

Бельгійський голкіпер невпевнено зіграв у низці епізодів поєдинку

Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа прокоментував свої дії у першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" (5:2).

Англійці забили мадридцям два голи у дебюті поєдинку, нагадує Marca.

30-річний Тібо Куртуа лише нещодавно повернувся до основного складу мадридського "Реала" після травми. За відсутності бельгійського голкіпера ворота "бланкос" захищав українець Андрій Лунін.

Помилка Куртуа

У поєдинку проти "Ліверпуля" Тібо Куртуа зробив кілька помилок. Він докладно розповів про те, у яких епізодах не зумів виручити свою команду.

Мені здавалося, що все під контролем, я хотів віддати швидку передачу. Але потім побачив загрозу з боку Салаха", — розповів Тібо Куртуа.

Мадридці ще в першому таймі встигли відіграти два голи. Після перерви забивали лише футболісти "Реала". Вінісіус та Карім Бензема оформили дублі.

"Я вперше граю в Лізі чемпіонів на "Енфілді" при глядачах. Те, що публіка аплодувала Модрічу та Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати великих гравців", — додав Тібо Куртуа.

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