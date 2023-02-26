Крістіна Дмитренко виборола бронзову нагороду етапу Кубка світу з біатлону

Друга медаль України на Кубку світу з біатлону: хто потрапив на п‘єдестал у Кенморі
Українська біатлоністка Крістіна Дмитренко виборола бронзову нагороду етапу Кубка IBU. Перемогу здобула норвежка Марен Кіркейде. Друге місце у спортсменки з Франції Паули Боте.
Подробиці виступу українки в матеріалі Новини.LIVE.
-
Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації
-
Путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію
-
Росія вивела у Чорне море кораблі, без ракетоносіїв: Наталя Гуменюк про ситуацію на півдні
-
У Києві хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого міністра Монастирського
-
Такого не було понад 30 років: Каліфорнію накрила снігова буря
-
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч: поліція зайнялася забудовниками
-
На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям
-
Російська піхота під Вугледаром зазнала серйозних втрат, — Міноборони Британії
-
Росіяни обстріляли Харківщину: є постраждалі
-
Українці надихають своїм бойовим духом: Артета присвітив перемогу Зінченку та Україні
Перше коло Дмитренко пройшла досить непогано і чисто відстрілялась на лежці. Друге коло також намагалась відпрацювати якнайшвидше, на стійці влучила у всі мішені і була першою на виході зі стадіону у проміжному протоколі.
Нагадаємо, що кращий результат Христини в сезоні був у Обертілліасі, де у спринті вона посіла 28-е місце. Та сьогодні зірки зійшлися для нашої спортсменки.
🇨🇦Кенмор-2023. 🇺🇦Христина Дмитренко - третя у спринті!— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) February 25, 2023
Спринт. Жінки
1. 🇳🇴Марен Кіркейде (0+1) 22:15,3
2. 🇫🇷Паула Боте (0+1) +12,2
3. 🇺🇦Христина Дмитренко (0+0) +30,6
...
31. 🇺🇦Валерія Дмитренко (0+0) +2:43,5
38. 🇺🇦Надія Бєлкіна (1+4) +3:01,5
➡ https://t.co/XNnGrC27fj pic.twitter.com/AQI54Mzaqw
Валерія Дмитренко та Надія Бєлкіна не потрапили до тридцятки найкращих у цій гонці, посівши 31-е та 38-е місце відповідно.
Для Дмитренка це перша медаль у її дорослій кар'єрі. Її минулий найкращий результат на дорослому Кубку IBU — 28-е місце у спринті в Обертіліасі у 2023 році.
Ця медаль стала другою для України цього сезону на Кубку IBU. Раніше бронзу в Обертіліасі завоював Дмитро Підручний.
Кубок IBU. 7-й етап. Кенмор, Канада
Жіночий спринт
1. Марен Кіркейде (Норвегія) — 22.15,3 (0+1)
2. Паула Боте (Франція) — 12,2 (0+1)
3. Христина Дмитренко (Україна) — 30,6 (0+0)
Головний тренер "Челсі" Грем Поттер у п'ятницю зробив шокуючу заяву про те, що йому та його родині надсилали погрози смерті. Наставник опинився під зростальним тиском через невтішні результати його команди, яка не може виграти вже п'ять матчів поспіль й опустилась на 10 місце в АПЛ.
Під час марафону в англомовних районах Камеруну прогриміли вибухи. Внаслідок детонації трьох саморобних вибухових пристроїв, за попередніми даними, постраждали 19 учасників марафону "Гонка надії".
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вийде на ринг в об'єднавчому бою з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі 29 квітня на лондонському стадіоні Вемблі.