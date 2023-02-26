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Друга медаль України на Кубку світу з біатлону: хто потрапив на п‘єдестал у Кенморі

26 лютого 2023 08:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Крістіна Дмитренко виборола бронзову нагороду етапу Кубка світу з біатлону
У Канаді пройшов жіночий спринт на сьомому етапі Кубка IBU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська біатлоністка Крістіна Дмитренко виборола бронзову нагороду етапу Кубка IBU. Перемогу здобула норвежка Марен Кіркейде. Друге місце у спортсменки з Франції Паули Боте.

Подробиці виступу українки в матеріалі Новини.LIVE.

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Перше коло Дмитренко пройшла досить непогано і чисто відстрілялась на лежці. Друге коло також намагалась відпрацювати якнайшвидше, на стійці влучила у всі мішені і була першою на виході зі стадіону у проміжному протоколі.  

Нагадаємо, що кращий результат Христини в сезоні був у Обертілліасі, де у спринті вона посіла 28-е місце. Та сьогодні зірки зійшлися для нашої спортсменки.

Валерія Дмитренко та Надія Бєлкіна не потрапили до тридцятки найкращих у цій гонці, посівши 31-е та 38-е місце відповідно.

Для Дмитренка це перша медаль у її дорослій кар'єрі. Її минулий найкращий результат на дорослому Кубку IBU — 28-е місце у спринті в Обертіліасі у 2023 році.

Ця медаль стала другою для України цього сезону на Кубку IBU. Раніше бронзу в Обертіліасі завоював Дмитро Підручний.

Кубок IBU. 7-й етап. Кенмор, Канада

Жіночий спринт

1. Марен Кіркейде (Норвегія) — 22.15,3 (0+1)

2. Паула Боте (Франція) — 12,2 (0+1)

3. Христина Дмитренко (Україна) — 30,6 (0+0)

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