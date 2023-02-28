Ліонель Мессі став найкращим гравцем світу

Церемонія нагородження ФІФА The Best: хто став кращим гравцем та тренером року
У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбулася церемонія нагородження кращих гравця, тренера та воротаря року. На початку згадувала "Короля футболу" Пеле.
Подробиці та переможці номінацій у матеріалі Новини.LIVE
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На початку церемонії на сцену вийшов бразилець Роналдо та розповів про свого великого співвітчизника Пеле, який виграв 3 чемпіонати світу.
Головною номінацією всього вечора стала категорія "Кращий гравець року", в якій переміг форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
За результатами голосування він випередив свого одноклубника Кіліана Мбаппе, а також представника мадридського Реала Каріма Бензема.
Мессі виступив після вручення йому призу гравцю року від ФІФА.
"Я хочу відзначити Бензема та Мбаппе, які провели чудовий рік. Вдячний своїм партнерам, Скалоні та Еміліано сьогодні теж тут, і ми представляємо всю команду. Ця нагорода – всій команді за те, що ми зробили у Катарі.
Another prize for Lionel Messi 🏆#TheBest pic.twitter.com/7kUaRRebBy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
Це був божевільний рік, я зумів виконати мрію після стількох років боротьби за неї, стільки років прагнення до неї. Про таке мріє кожен футболіст, але мало кому вдається досягти такого.
Я хочу подякувати своїй родині, всім аргентинцям за те, як вони провели той особливий місяць, який назавжди залишиться в нашій пам'яті. Надсилаю повітряний поцілунок своїм дітям, які зараз дивляться цю церемонію. Пора спати", – сказав Мессі.
Варто зазначити, що для Мессі ця нагорода стала другою у кар'єрі. Раніше він уже перемагав у номінації у 2019 році.
За минулий рік 35-річний аргентинець став чемпіоном Франції, а у грудні підняв над головою кубок світу після того, як Аргентина у фіналі чемпіонату світу-2022 перемогла Францію.
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#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper Award 2022 goes to @emimartinezz1! 🧤 pic.twitter.com/rqgeU9UwtK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
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