Марта Костюк вперше зіграє у фіналі турніру WTA: українку очікує двобій з росіянкою
Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі пробилася у фінал престижних змагань WTA й одразу зустрінеться з представницею країни-агресора Варварою Грачовою. У пів фіналі 20-річна українка перемогла американку Даніель Коллінз — 6:4, 6:3.
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"До цього матчу я програла у чотирьох пів фіналах. Не брехатиму, я нервувала перед грою. Я не знала, яким вийде цей матч. Коллінс раніше була у першій десятці рейтингу, вона була у фіналі турніру Grand Slam, у неї багато досягнень. Я не чекала на легкий матч. Зрозуміло, що зараз я дуже щаслива", — ділиться Костюк.
Поєдинок тривав одну годину та 25 хвилин. За цей час Костюк виконала чотири подачі навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала 4/7 брейкпойнтів, 62% очок виграних на подачі та 42% на прийомі, що на 4% більше, аніж суперниця по останнім двом пунктам.
"Я намагалася завжди пам'ятати цю думку, що я повинна грати активно. Це, власне, те, над чим я сама багато працюю. Я не очікувала, що зможу виграти у двох сетах за менш ніж 1,5 години. Але це теніс. Щодня — це новий день. Я дуже щаслива. Для мене найважливіше, що я навчаюсь і росту", — каже Марта.
Таким чином, Марта вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA в одиночному розряді.
У вирішальному матчі турніру Костюк зіграє з росіянкою Варварою Грачовою, яка виступає у нейтральному статусі через загарбницьку війну рф проти України. Грачова наразі посідає 88-му сходинку в рейтингу WTA, Костюк на 52-й позиції.
Нагадаємо, у 1/8 фіналу цих змагань Костюк обіграла американку Медісон Бренгл, а у чвертьфіналі перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам.
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