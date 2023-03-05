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Михайло Мудрик може стати причиною трансферного бану в АПЛ: британці обурені високими цінами на легіонерів

5 березня 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Михайло Мудрик може стати причиною трансферного бану в АПЛ
Український футболіст може покласти кінець величезним трансферам в англійському футболі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Критика гравця збірної України Михайла Мудрика після переходу в лондонський Челсі за 100 млн євро не вщухає. Тепер виконавчий директор Футбольної асоціації Англії (FA) Марк Буллінґем озвучив план захисту британських гравців від бездумного напливу легіонерів.

Про це повідомляє англійське видання The Times

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"Дуже важливо, щоб приплив гравців був обмежений. В останні два трансферні вікна у нас з'явилося вдвічі більше іноземних гравців, ніж у будь-яке інше вікно раніше. Ви бачили, що після Brexit майже вдвічі зменшився ігровий час футболістів до 21 року, які виховувалися в Англії Для нас є тривожні тенденції – ми втратили близько 28% гравців, які пройшли кваліфікацію в Англії", – наполягає фахівець.

За його словами слід послабити вимоги щодо запрошення іноземців в обмін на гарантовані місця для англійських вихованців. Це дозволить клубам швидше підписати очевидний світовий талант і не чекати, доки він набере необхідну кількість очок для ліцензії на роботу. 

"Ви підписуєте його, коли він коштує 3 мільйони фунтів, а не чекаєте, поки він досягне 30 мільйонів. Реальність така, що є лише невелика кількість гравців, які справді приноситимуть користь командам Прем'єр-ліги. Якщо ж у вас триває війна майже за будь-якого гравця, це завжди підвищуватиме ціну. Енцо Фернандес та Михайло Мудрик могли опинитися в клубах АПЛ ще торік і швидше отримати дозвіл на роботу. У результаті їх придбали лише цього року, ймовірно, у 20 разів дорожче, ніж могли торік. Ключ полягає в тому, щоб тримати розумний контроль і переконатися, що ви не просто відкриваєте шлюзи", – сказав Буллінгем The Times.

Про складний період перших місяців Михайла Мудрика в Челсі пишуть не лише англійські журналісти. Іспанці з авторитетного видання AS впевнені, що перехід ексгравця Шахтаря став одним із головних розчарувань після закриття європейського трансферного вікна. Іспанці не розуміють, як гравець за 70+30 млн. євро міг так швидко розгубити довіру тренера.

"Все починалося яскраво – Мудрик вразив Англію 36 хвилин фінтів і передач проти Ліверпуля. Потім тренер Челсі Грем Поттер дав новачкові 3 поспіль шанси в основі (46 хвилин, 67 хвилин та 71 хвилина). Втім, гра Михайла вже не тішила, результативні дії так і не з'являлись. Мудрик повернувся на лаву запасних із поступовим зменшенням часу (27 хвилин, 8 хвилин).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МM (@mmudryk10)

Остання гра проти Лідса взагалі мала вигляд вироку українцю. Челсі здобув перемогу, але Мудрік виконав суто роль глядача. Поттер навіть не просив його розминатися, хоча дав таку вказівку Обамеянгу. Досвідченого нападника викинули із заявки на ЛЧ і взагалі хотіли продати, а зараз в ієрархії він стоїть вище за 100-мільйонного Мудрика", – пише Пабло Монтано

У найближчих матчах за думкою фахівців на зміни чекати не варто. Попереду важливі поєдинки з Боруссією та Лестером, і навряд чи Поттер відмовиться від складу, який приніс успіх. Якщо Мудрик не покаже жодних ознак прогресу до кінця сезону, то влітку може порушити питання про його продаж.

Боротьба за чемпіонство в АПЛ продовжуються. "Манчестер Сіті" переграв "Ньюкасл" і наблизився впритул до "Арсеналу". Далі свій хід повинен був зробити Артета, але це вдалося лише завдяки важкому камбеку.

 

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