Підсумки туру в УПЛ – перемоги Шахтаря, Зорі та Руха

Черговий день в український Прем’єр-лізі видався багатим на голи

У неділю, 5 березня, в УПЛ було зіграно три матчі та команди провели 15 голів. Майже половину забив "Шахтар" у ворота "Металіста 1925", ще п'ять у перестрілці додали "Ворскла" та "Зоря", а "Рух" у Харкові переміг 1:2.

Підсумки чергового дня 16-го туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

У першому турі цього сезону "гірники" вдома не зуміли переграти "Металіст 1925" та зіграли з ними внічию. Ця втрата очок стала одним із чотирьох матчів, в яких донеччани не зуміли перемогти. Крім того, за день до матчу очки втратив лідер таблиці "Дніпро-1", а отже, у разі перемоги "Шахтар" міг наздоганяти дніпрян.

💥 Сумували за такими голами Ракіцького? 😍



Шалений удар Ярослава у матчі з «Металістом 1925».#Shakhtar #Металіст1925Шахтар pic.twitter.com/RJmcVfleP7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 5, 2023

У підсумку так і сталося: підопічні Йовічевіча впевнено розгромили суперника — 7:0. На початку рахунок відкрив Зубков, Михайліченко подвоїв, Траоре та знову Зубков ще забили до перерви.

У другому таймі у власні ворота поцілив Курило, потім одразу забив Петряк, а крапку в матчі поставив Ракицький. Наступний матч "гірники" зіграють 9 березня у Лізі Європи проти "Фейєнорда", а потім буде виїзд до “Кривбасу”.

"Металіст 1925" — "Шахтар" 0:7.

Голи: Зубков, 5, 40, Михайліченко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66.

"Металіст 1925": Сидоренко — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Я. Мартинюк — Русин (Ігор, 67), Вачіберадзе (Кравченко, 46), Бичек (Дмитренко, 85), Ременюк (Абдуллаєв, 46) — Чирук (Островський, 68).

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 46) — Зубков (Петряк, 46), Бондаренко (Криськів, 60), Джурасек, Судаков (Очеретько, 71) — Траоре (Сікан, 59).

Попередження: Траоре

Полтавська "Ворскла" вдома не втримала перемогу над луганською "Зорею" та дозволили їи зробити камбек — 2:3. Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли у складі господарів результативним ударом відзначився Таулян Сефері. За десять хвилин Сефері оформив дубль, реалізувавши пенальті.

У середині другого тайму гості відіграли один м'яч зусиллями Володимира Бражка. На 72-й хвилині полтавці залишилися у меншості після видалення Лукаса Раміреса. На першій компенсованій хвилині Русин із рикошетом зрівняв рахунок, а через дві хвилини Бражко реалізував пенальті та оформив дубль, принісши перемогу луганчанам.

"Ворскла" — "Зоря" 2:3.

Голи: Сефері, 5, 16 (з пенальті) — Бражко, 57, 90+3 (з пенальті), Русин, 90+1.

"Ворскла": Ісенко — Чеснаков, Рамірес, Павлюк — Перейра (Хрипчук, 63), Юрченко (Яворський, 74), Скляр, Пердута — Сефері, Родрігес, Степанюк.

"Зоря": Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко — Антюх (Хлань, 63), Булеца, Мишньов (Погорілий, 78), Русин — Нагнойний (Герреро, 46).

Попередження: Скляр, Рамірес — Вантух, Булеца.

Вилучення: Рамірес, 72 (друга жовта).

Ще одна команда, яка поступилась вдома — це ще один харківський "Металіст", але вже без приставки "1925". При чому в матчі із "Рухом" в обох команд забивали гравці, які вийшли на поле на заміну. Окрім Климчука, який відкрив рахунок на 18-й хвилині.

На початку другого тайму Панасенко рахунок зрівняв. Отримавши скидання від Бойчука, він не забарився з ударом. Трохи допоміг рикошет, що і стало кульмінацією цієї атаки — 1:1.

Втім, "Рух" зумів вирвати перемогу — Карабін відзначився голом на 77-й хвилині. Він також, як і Панасенко, вийшов з лави для запасних і розстріляв ворота Єрмолова після передачі Отабора. Результат — перемога лів’вян, які вийшли у ТОП-10.

"Металіст" — "Рух" 1:2.

Голи: Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабін, 77.

"Металіст": Єрмолов — Порох, Мізюк, Романюк, Картушов — Ралюченко, Мічелс (Коркішко 46), Бойчук — Наумець, Чідомере (Панасенко 46), Прядун.

"Рух": Паньків — Веремієнко (Слюбік 52), Лях, Дідик, Мисик (Роман 80) — Слюсар, Сапуга, Соломон-Отабор, Альваренга (Притула 80) — Таллес (Карабін 66), Клімчук.

Субота в УПЛ принесла сенсацію у вигляді поразки київського "Динамо" вдома від "Інгульця", а також два результати, де також результат передбачити було важко. Лідер "Дніпро-1" не зумів перемогти на виїзді команду зони єврокубків "Олександрію", а аутсайдер "Чорноморець" здолав у Рівне середняка "Верес".





