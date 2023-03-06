З життя пішов гравець Динамо, Шахтаря та Чорноморця В’ячеслав Головін

Прощання з футболістом пройде у вівторок 7 березня

Колишній гравець українських футбольних клубів "Динамо", "Шахтаря", "Чорноморця" та запорізького "Металурга" В'ячеслав Головін пішов з життя на 71-му році життя. Церемонія прощання відбудеться у вівторок 7 березня біля стадіону “Чорноморець”.

Спогадами про центрального захисника з кореспондентом Новини.LIVE поділився його друг та партнер по "Чорноморцю" Юрій Калмиков.

"Я познайомився з В’ячеславом Головіним у 78-му році, коли мене взяли у дубль “Чорноморця”. Ця людина одразу разом з іншими досвідченими гравцями надавали підтримку молоді. Він був не тільки чудовим футболістом, а мав багато людських якостей. Дружбу з ним пронесли через все життя", — розповідає Юрій Калмиков.

Протягом трьох сезонів (1978-1981 рр.) був найстабільнішим гравцем ФК "Чорноморець", пропустив лише чотири лігових матчі. За "моряків" зіграв 116 матчів та забив два голи. Захищав кольори другої збірної СРСР, був одним з кандидатів до олімпійської команди.

"На полі він був злий, самовідданий, непідступний. Він не тільки центрального захисника міг зіграти, він й лівого захисника міг зіграти. В нього робоча нога була ліва", — згадує партнер Головіна по команді.

Народився він у Криму в Євпаторії, але починав грати в київському "Динамо", звідки перейшов до "Шахтаря". Але футбольну славу заслужив саме в Одесі.

"Він тоді повною мірою розкрився у запорізькому "Металурзі". А в "Чорноморці" був тренером Анатолій Зубрицький. І йому підказали, що в Запоріжжі грає дуже перспективний, з чудовими даними центральний захисник", — каже Калмиков.

Наприкінці 1980 року Валерій Лобановський запросив Головіна до "Динамо", але не зміг домовитися про перехід із головним тренером "Чорноморця" Микитою Симоняном.

1981 року "Чорноморець" грав невдало. На думку Головіна, його зробили "крайнім" після поразки від "Дніпра" 0:1 та звинуватили у здачі гри. У серпні він був дискваліфікований довічно "за неодноразові порушення морально-спортивних норм поведінки та відмову від ведення боротьби" та позбавлений звання майстра спорту.

Після вимушеного завершення кар'єри в командах майстрів у 28 років грав за одеське "Динамо" (1982) — чемпіон міста та області, чемпіон Одеси у складі команди "Рибак", яку також тренував разом із Юрієм Калмиковим.

Свій 70-й ювілей В’ячеслав Головін відзначив 22 лютого, а вже через менш ніж два тижні пішов з життя через важку хворобу.

Прощання відбудеться у вівторок, 7 березня, біля головного входу стадіону "Чорноморець", об 11:00. Редакція Новини.LIVE висловлю співчуття рідним та близьким ветерана українського футболу.