Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Самовідданий і непідступний: з життя пішов ветеран "Динамо", "Шахтаря" та "Чорноморця" В’ячеслав Головін arrow

Самовідданий і непідступний: з життя пішов ветеран "Динамо", "Шахтаря" та "Чорноморця" В’ячеслав Головін

6 березня 2023 17:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
З життя пішов гравець Динамо, Шахтаря та Чорноморця В’ячеслав Головін
Прощання з футболістом пройде у вівторок 7 березня
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній гравець українських футбольних клубів "Динамо", "Шахтаря", "Чорноморця" та запорізького "Металурга" В'ячеслав Головін пішов з життя на 71-му році життя. Церемонія прощання відбудеться у вівторок 7 березня біля стадіону “Чорноморець”.

Спогадами про центрального захисника з кореспондентом Новини.LIVE поділився його друг та партнер по "Чорноморцю" Юрій Калмиков.

Читайте також:

"Я познайомився з В’ячеславом Головіним у 78-му році, коли мене взяли у дубль “Чорноморця”. Ця людина одразу разом з іншими досвідченими гравцями надавали підтримку молоді. Він був не тільки чудовим футболістом, а мав багато людських якостей. Дружбу з ним пронесли через все життя", розповідає Юрій Калмиков.

Протягом трьох сезонів (1978-1981 рр.) був найстабільнішим гравцем ФК "Чорноморець", пропустив лише чотири лігових матчі. За "моряків" зіграв 116 матчів та забив два голи. Захищав кольори другої збірної СРСР, був одним з кандидатів до олімпійської команди.

"На полі він був злий, самовідданий, непідступний. Він не тільки центрального захисника міг зіграти, він й лівого захисника міг зіграти. В нього робоча нога була ліва", згадує партнер Головіна по команді.

головин

Народився він у Криму в Євпаторії, але починав грати в київському "Динамо", звідки перейшов до "Шахтаря". Але футбольну славу заслужив саме в Одесі.

"Він тоді повною мірою розкрився у запорізькому "Металурзі". А в "Чорноморці" був тренером Анатолій Зубрицький. І йому підказали, що в Запоріжжі грає дуже перспективний, з чудовими даними центральний захисник", каже Калмиков.

Наприкінці 1980 року Валерій Лобановський запросив Головіна до "Динамо", але не зміг домовитися про перехід із головним тренером "Чорноморця" Микитою Симоняном.

головин

1981 року "Чорноморець" грав невдало. На думку Головіна, його зробили "крайнім" після поразки від "Дніпра" 0:1 та звинуватили у здачі гри. У серпні він був дискваліфікований довічно "за неодноразові порушення морально-спортивних норм поведінки та відмову від ведення боротьби" та позбавлений звання майстра спорту.

Після вимушеного завершення кар'єри в командах майстрів у 28 років грав за одеське "Динамо" (1982) чемпіон міста та області, чемпіон Одеси у складі команди "Рибак", яку також тренував разом із Юрієм Калмиковим.

Свій 70-й ювілей В’ячеслав Головін відзначив 22 лютого, а вже через менш ніж два тижні пішов з життя через важку хворобу.

Прощання відбудеться у вівторок, 7 березня, біля головного входу стадіону "Чорноморець", об 11:00. Редакція Новини.LIVE висловлю співчуття рідним та близьким ветерана українського футболу.

 

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

19:31 У Дніпрі в одній з служб таксі працює собака Бені: деталі

19:30 Розслідування завершено: мера та депутата на Одещині підозрюють в отриманні хабаря

19:20 У росії готуються до президентських виборів: яких результатів очікує путін

19:19 "ПСЖ" втратив лідера до кінця сезону: футболіст ухвалив спірне рішення

19:10 Мешканці столиці можуть чути звуки пострілів у четвер: причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Нова тактика: у Повітряних силах розповіли, як рф маскує "Шахеди" від ППО

18:50 Суд арештував майно харківської фармкомпанії - фірма співпрацювала з рф

18:46 Ткаченко розповів, хто отримає культурні цінності з "Межигір'я" та "Сухолуччя"

18:40 Спіймали на хабарі: ще одного віцегубернатора Одещини підозрюють в отриманні неправомірної вигоди

Ексклюзив

18:39Бутусов пояснив, чому ЗСУ надалі залишаються у Бахмуті

Новина з відео

18:24 Головні підсумки минулого тижня: Шейтемальн розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен України відреагував на жорстокий розстріл українського військового

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців "Гвардії наступу"

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:22 На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Актуальне по темі

None 6 Березень 19:31

У Дніпрі в одній з служб таксі працює собака Бені: деталі

None 6 Березень 19:13

Розслідування завершено: мера та депутата на Одещині підозрюють в отриманні хабаря

None 6 Березень 19:21

У росії готуються до президентських виборів: яких результатів очікує путін

None 6 Березень 19:19

"ПСЖ" втратив лідера до кінця сезону: футболіст ухвалив спірне рішення

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB