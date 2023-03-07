Челсі проти Боруссії — відомі стартові склади команд

Відомі стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Челсі" проти "Боруссії": чи Мудрик зіграє
У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів англійський "Челсі" приймає на "Стемфорд Брідж" німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Господарів поля у цьому поєдинку влаштує лише перемога.
Грем Поттер та Едін Терзич вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляють Новини.LIVE.
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У вівторок, сьомого березня, проходить поєдинок у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів за участю "Челсі" та дортмундської "Боруссії". Головним арбітром зустрічі обрано нідерландця Данні Маккелі.
Stage set! 🤗 #UCL pic.twitter.com/HThmTeInpN- Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023
Німецька команда виграла всі свої матчі у 2023 році. "Челсі" здобув першу за довгий час перемогу лише минулими вихідними, мінімально обігравши "Лідс". Михайло Мудрик розпочне матч проти "Борусії" у запасі.
JB& JBG- Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 7, 2023
Стартові склади
"Челсі": Кепа Аррісабалага — Фофана, Кулібалі, Кукурелья — Джеймс, Ковачич (капітан), Фернандес, Чілвелл — Стерлінг, Хаверц, Жоау Фелікс.
Тренер: Грем Поттер.
"Боруссія" Дортмунд: Маєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Емре Джан - Брандт, Беллінгем, Саліх, Ройс (капітан) — Алле.
Тренер: Едін Терзич.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".