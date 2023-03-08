Валерій Залужний зробив подарунок футбольним уболівальникам

Валерій Залужний та Кирило Буданов взяли участь в унікальній акції

Український футбольний клуб "Верес" збирається провести благодійний аукціон з унікальними призами, які сподобаються будь-якому вболівальнику незалежно від клубних уподобань.

На аукціоні будуть продані футболки, підписані відомими та популярними українцями, повідомив офіційний аккаунт "Вереса" в Instagram.

Унікальна акція за участю Залужного

Лотами благодійного аукціону стануть футболки "Вереса", які підписали Валерій Залужний, Сергій Наєв, Кирило Буданов та Олександр Усик. Клуб вручив кожному із них іменні футболки, на яких вони залишили свій автограф.

🇺🇦 Головний фанат київського Динамо Валерій Залужний підписав футболку Вереса для благодійного аукціону ❤️💪 pic.twitter.com/5Ht3m8dcpN — Футбол 24 (@football24tv) March 7, 2023

Цікаво, що в обліковому записі "Вереса" було опубліковано фото з Валерієм Залужним. На знімку з Головнокомандувачем Збройних сил України позаду видно прапор київського "Динамо". Відомо, що Залужний є шанувальником столичного клубу. Не виключено, що на аукціоні рівнян будуть призи й від "Динамо".

"Разом переможемо! Ми дякуємо за допомогу в організації лотів для благодійного аукціону найвищим військовим керівникам країни — Валерію Залужному, Сергію Наєву, Кирилу Буданову, а також знаменитому українському боксеру Олександру Усику. Слава Україні", — написано в повідомленні "Вереса".

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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