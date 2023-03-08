Баварія проти ПСЖ — відомі стартові склади команд

Відомі стартові склади команд на матч ЛЧ "Баварія" проти "ПСЖ"
Мюнхенська "Баварія" приймає французький "ПСЖ" у рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників закінчилася мінімальною перемогою німців із рахунком 1:0.
Обидва тренери вже назвали стартові склади команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Французьку команду в цьому поєдинку влаштує лише перемога, причому бажано з перевагою у кілька голів. Крістоф Галтьє не може розраховувати на травмованого Неймара, який уже не зіграє цього сезону.
Champions League nights 😍 #packmas #UCL #FCBPSG pic.twitter.com/70RidDxqyx— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 8 березня 2023
Стартові склади команд
"Баварія": Зоммер — Станішич, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Горецька, Кімміх — Мюллер (капітан) — Коман, Мусіала — Чупо-Мотінг.
Тренер: Юліан Нагельсман.
"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркіньос (капітан) — Вітінья, Вератті, Фабіан Руїс — Хакімі, Нуну Мендеш — Мессі, Мбаппе.
Тренер: Крістоф Галтьє.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".
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