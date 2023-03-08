Баварія проти ПСЖ — відомі стартові склади команд

Французька команда має перемогти німців на виїзді

Мюнхенська "Баварія" приймає французький "ПСЖ" у рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Перша зустріч суперників закінчилася мінімальною перемогою німців із рахунком 1:0.

Обидва тренери вже назвали стартові склади команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Французьку команду в цьому поєдинку влаштує лише перемога, причому бажано з перевагою у кілька голів. Крістоф Галтьє не може розраховувати на травмованого Неймара, який уже не зіграє цього сезону.

Стартові склади команд

"Баварія": Зоммер — Станішич, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Горецька, Кімміх — Мюллер (капітан) — Коман, Мусіала — Чупо-Мотінг.

Тренер: Юліан Нагельсман.

"ПСЖ": Доннарумма — Данило, Рамос, Маркіньос (капітан) — Вітінья, Вератті, Фабіан Руїс — Хакімі, Нуну Мендеш — Мессі, Мбаппе.

Тренер: Крістоф Галтьє.

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