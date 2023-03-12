"Арсеналу" Зінченка за словами Артети знову допоможе Жезус

Головний тренер "канонирів" розраховує, що скоро на поле вийде основний форвард

Арсенал після 26 зіграних турів очолює турнірну таблицю АПЛ, на два очки випереджаючи Манчестер Сіті, який зіграв на матч більше. У боротьбі за чемпіонський титул команда Зінченка знову розраховує на бразильця Габріеля Жезуса, який отримав травму на ЧС-2022.

Про це заявив керманич “Арсеналу” Мікель Артета, повідомляють Новини.LIVE.

Габріел Жезус влітку приєднався до "канонірів" і одразу став важливим гравцем команди. До Мундіалю зіграв за Арсенал 20 матчів (5 голів та 7 асистів), але у Катарі отримав складну травму. Артета сподівається, що незабаром форвард знову забиватиме м’ячі за його команду.

"Габі намагався відновитися після травми якнайшвидше, проте, навіть почавши тренуватися, він розумів, що йому все ще потрібен час. Це питання днів, а не тижнів? Вірю, що саме так. Йому потрібно відчути у собі впевненість, бути готовим. Щойно Жезус буде готовий грати, він вийде на поле", – цитує тренера Sky Sports.

Gabriel Jesus could make his return at Craven Cottage on Sunday afternoon. [Goal] pic.twitter.com/JDdZuEn2ps — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) March 11, 2023

Найкращими бомбардирами лондонців є Букайо Сака та Габріел Мартінеллі (по 11 голів). А от щодо особливої ролі півзахисника Олександра Зінченка в команді поділився думкою відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Те, що Зінченко робить зараз в Арсеналі, Гвардіола почав використовувати ще в Баварії – переставляти флангових захисників у центр поля. Згодом те саме він робив у Манчестер Сіті. Потім Артета це підхопив і зараз намагається використати в Арсеналі. Навіть Тірні по ходу матчів теж опинявся у центрі півзахисту.

Це вплив Пепа. Його бачення конкретних футболістів на конкретних позиціях за певних обставин. Дуже важливо, що Зінченко це все органічно сприймав. Це було в Сіті, і зараз ми те саме бачимо в Арсеналі – наскільки важливим є Зінченко на цій позиції і який його внесок у загальний настрій команди, яка веде боротьбу за чемпіонство. Саме для цього Артета запрошував Зінченка до Арсеналу. Цікаво побачити, на якій позиції його використовуватиме постійний тренер збірної України", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.









