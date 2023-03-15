Україну замінила Марокко у заявці на проведення ЧС-2030 з футболу

Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини
ФІФА офіційно виключило Україну зі спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу.
Місце України у заявці на Мундіаль посіла Марокко, повідомляє Marca.
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Марокко вже претендувала на проведення Кубка Світу-2026. Заявку цієї країни було відхилено через те, що вона не зуміла виділити необхідну суму — 16 млрд доларів. У спільній заявці з Іспанією та Португалією Марокко зможе виділити необхідні кошти.
Чому Україну виключили із заявки на ЧС-2030?
На проведення Чемпіонату світу-2030 претендує ще кілька заявок. Турнір готові провести Саудівська Аравія разом із Єгиптом та Грецією, а також Уругвай, Аргентини, Парагвай та Чилі.
ФІФА офіційно не коментує вилучення України із заявки на проведення Мундіалю. Однак це рішення може мати кілька причин:
- війна в Україні триває, хоча це не завадило кілька місяців тому включити країну до заявки Португалії та Іспанії;
- тиск із боку уряду на керівництво Української Асоціації футболу, що категорично суперечить правилам ФІФА;
- географічне розташування України — за цією логікою справді простіше замінити її на Марокко.
Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.
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