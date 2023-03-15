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Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини

15 березня 2023 08:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україну замінила Марокко у заявці на проведення ЧС-2030 з футболу
Іспанія та Португалія претендують на проведення Мундіалю разом із Марокко
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

ФІФА офіційно виключило Україну зі спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу.

Місце України у заявці на Мундіаль посіла Марокко, повідомляє Marca.

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Марокко вже претендувала на проведення Кубка Світу-2026. Заявку цієї країни було відхилено через те, що вона не зуміла виділити необхідну суму — 16 млрд доларів. У спільній заявці з Іспанією та Португалією Марокко зможе виділити необхідні кошти.

Україну виключили із заявки на проведення ЧС-2030

Чому Україну виключили із заявки на ЧС-2030?

На проведення Чемпіонату світу-2030 претендує ще кілька заявок. Турнір готові провести Саудівська Аравія разом із Єгиптом та Грецією, а також Уругвай, Аргентини, Парагвай та Чилі.

ФІФА офіційно не коментує вилучення України із заявки на проведення Мундіалю. Однак це рішення може мати кілька причин:

  • війна в Україні триває, хоча це не завадило кілька місяців тому включити країну до заявки Португалії та Іспанії;
  • тиск із боку уряду на керівництво Української Асоціації футболу, що категорично суперечить правилам ФІФА;
  • географічне розташування України — за цією логікою справді простіше замінити її на Марокко.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

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