Україну замінила Марокко у заявці на проведення ЧС-2030 з футболу

Іспанія та Португалія претендують на проведення Мундіалю разом із Марокко

ФІФА офіційно виключило Україну зі спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу.

Місце України у заявці на Мундіаль посіла Марокко, повідомляє Marca.

Марокко вже претендувала на проведення Кубка Світу-2026. Заявку цієї країни було відхилено через те, що вона не зуміла виділити необхідну суму — 16 млрд доларів. У спільній заявці з Іспанією та Португалією Марокко зможе виділити необхідні кошти.

Чому Україну виключили із заявки на ЧС-2030?

На проведення Чемпіонату світу-2030 претендує ще кілька заявок. Турнір готові провести Саудівська Аравія разом із Єгиптом та Грецією, а також Уругвай, Аргентини, Парагвай та Чилі.

ФІФА офіційно не коментує вилучення України із заявки на проведення Мундіалю. Однак це рішення може мати кілька причин:

війна в Україні триває, хоча це не завадило кілька місяців тому включити країну до заявки Португалії та Іспанії;

тиск із боку уряду на керівництво Української Асоціації футболу, що категорично суперечить правилам ФІФА;

географічне розташування України — за цією логікою справді простіше замінити її на Марокко.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

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