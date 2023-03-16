Ребров розповів правду про травму Ярмоленка

Український півзахисник Андрій Ярмоленко майже відновився від травми

Головний тренер клубу "Аль-Айн" їхній ОАЕ Сергій Ребров анонсував швидке повернення на поле півзахисника Андрія Ярмоленка.

Ребров розраховує на ветерана у найближчих матчах, повідомляє офіційний сайт "Аль-Айна".

Незабаром мине місяць з моменту травми Андрія Ярмоленка. Досвідчений футболіст отримав пошкодження ще 25 лютого. Він вже майже завершив відновлювальні процедури й незабаром повернеться до складу "Аль-Айна".

"Андрій Ярмоленко не зможе зіграти 17 березня проти "Аль-Насра". Але його вихід на поле відбудеться вже скоро. Йому необхідно трохи понад тиждень для того, щоб набрати форму. Думаю, до міжнародної паузи на матчі збірних Ярмоленка вже буде гаразд", — розповів Сергій Ребров.

Не тільки на Ребров чекає Ярмоленко

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань викликав Андрія Ярмоленка на товариський поєдинок з Англією. Матч відбудеться у Лондоні 26 березня. Ярмоленко залишається капітаном "синьо-жовтих" і новий тренер розраховує на досвідченого футболіста.

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