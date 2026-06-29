ПСЖ на трансферному ринку шукає заміну Забарному

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Французький "ПСЖ" не планує зупинятися на посиленні центру захисту. Минулого року паризький клуб підписав українського захисника Іллю Забарного, однак тепер має намір придбати ще одного футболіста на цю позицію.

Про трансферні плани "ПСЖ" повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова інсайдера Фабріціо Романо.

Забарний в матчі за збірну України проти Франції. Фото: Reuters

"ПСЖ" продовжує шукати центрбека

За інформацією Романо, паризький клуб планує підписати ще одного центрального захисника. У керівництві вважають, що команді необхідно посилити не лише атакувальну ланку, а й оборону, тому триває пошук універсального футболіста, здатного ефективно діяти в центрі захисту.

Паралельно "ПСЖ" активно працює над підсиленням флангів атаки. Раніше повідомлялося, що клуб досяг домовленості про п'ятирічний контракт із вінгером "Лейпцига" Яном Діоманде та веде переговори щодо його трансферу.

Головний тренер Луїс Енріке та спортивний директор Луїс Кампос прагнуть сформувати склад, який дозволить команді однаково успішно виступати у внутрішніх турнірах та єврокубках.

Попри перехід Забарного, українець поки не став беззаперечним гравцем основного складу в найважливіших матчах команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про драматичний успіх Канади над ПАР, який приніс команді першу путівку до 1/8 фіналу мундіалю.

Також Новини.LIVE писав про резонансний скандал на ЧС-2026, у якому фігурує капітан однієї з національних команд.