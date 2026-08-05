Алонсо рассказал, какие эмоции испытал Мудрик, вернувшись на поле

Хаби Алонсо и Михаил Мудрик. Фото: "Челси". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо прокомментировал возвращение на поле украинского вингера Михаила Мудрика. Футболист, у которого закончилась дисквалификация за допинг, сыграл в товарищеском матче с "Ювентусом" (0:1).

Алонсо назвал возвращение Мудрика особенным событием, сообщает портал Новини.LIVE.

Весь стадион взорвался аплодисментами, и игроки приветствовали Мудрика, как только он снова вышел на поле.



Все искренне радовались его возвращению. 🥹💙 pic.twitter.com/G7l3d9x1wv https://t.co/KREd0FS0QA — 𝐎𝐘𝐈𝐍𝐋𝐎𝐋𝐀  (@Oyinlola_cfc) 5 августа 2026

Мудрик был рад выйти на поле в конце матча

В матче с "Ювентусом" Мудрик вышел на замену на 80-й минуте и провел на поле 14 минут.

После финального свистка Алонсо рассказал, что еще до начала матча сообщил Мудрику о намерении выпустить его на поле. По словам испанского специалиста, футболист был очень счастлив услышать эту новость.

"Я очень рад за него. Для всех в клубе было очень эмоционально увидеть его возвращение. Особенно когда перед матчем я сказал ему, что планирую выпустить его на 10–15 минут. Он был в восторге. Это было замечательное ощущение для него и для всех нас", — сказал Алонсо.

Мудрик вернулся в футбол после того, как в конце июля 2026 года была отменена его дисквалификация. До этого украинец не играл в официальных матчах, поскольку был отстранен на четыре года, но адвокаты помогли ему добиться соглашения со следствием и сокращения срока дисквалификации.

За "Челси" Мудрик провел 73 матча в официальных турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

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