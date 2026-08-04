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Главная Спорт Алонсо рассказал об эмоциях Мудрика после возвращения и когда тот сыграет

Алонсо рассказал об эмоциях Мудрика после возвращения и когда тот сыграет

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 21:49
Алонсо о подробностях возвращения Мудрика в Челси: Михаил может сыграть с Ювентусом
Михаил Мудрик и Хаби Алонсо. Фото: "Челси". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может вернуться на поле уже в ближайшем товарищеском матче против "Ювентуса". Главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо подтвердил, что украинец вошел в заявку команды и имеет шанс выйти на поле.

О ситуации с Мудриком Алонсо сообщил порталу BBC, передает Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В "Челси" отреагировали на первые тренировки Мудрика

По словам Алонсо, тренерский штаб очень рад возвращению Мудрика после окончания дисквалификации. Он считает, что украинец был счастлив снова тренироваться вместе с партнерами после длительного периода индивидуальной подготовки.

Наставник "Челси" также сообщил, что Мудрик уже может сыграть против "Ювентуса", хотя вряд ли проведет на поле весь матч. Он пояснил, что футболист присоединился к команде лишь накануне, сразу после прилета отправился в отель и принял участие в тренировке, которая была в большей степени посвящена адаптации и оценке его физического состояния.

После первых тренировок Мудрик также оставался после их завершения, чтобы поработать с тренером по физической подготовке.

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В декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний, после чего футболиста отстранили от участия в официальных матчах на четыре года. Однако в конце июля дисквалификацию пересмотрели и разрешили футболисту выступать.

До отстранения Мудрик провел за "Челси" 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что элитный автомобиль Ильи Забарного вызвал оживленное обсуждение среди французских болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что история с приглашением Лионеля Месси на свадьбу Криштиану Роналду оказалась гораздо более неожиданной, чем казалось изначально.

Михаил Мудрик Челси Хаби Алонсо
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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