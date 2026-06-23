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Главная Спорт Автобус с детьми-спортсменами и чемпионками мира попал в серьезное ДТП

Автобус с детьми-спортсменами и чемпионками мира попал в серьезное ДТП

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 21:15
Автобус с детьми-спортсменами попал в ДТП в Хмельницкой области — есть пострадавшие
Автобус после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Автобус, в котором находились юные спортсмены, в том числе чемпионки мира, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 23 июня вблизи села Шатава Каменецкого района Хмельницкой области.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Спортсмены пострадали в ДТП

По предварительным данным, 46-летний водитель туристического автобуса, следовавшего по маршруту Киев — Бургас, не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

В салоне автобуса находились 54 пассажира, а также второй водитель. Среди пассажиров была команда тхэквондистов "Сокол", а также две чемпионки мира.

Что известно о пострадавших

В настоящее время правоохранители устанавливают точное количество пострадавших в результате аварии. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

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Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно установлено, что водитель потерял управление автобусом во время движения по трассе.

После ДТП правоохранители приступили к необходимым следственным действиям. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Инцидент планируется расследовать по статье 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Майкл Оуэн встал на защиту Криштиану Роналду после волны критики в адрес португальского нападающего.

Также Новини.LIVE писал о болельщице из Колумбии, которая привлекла к себе особое внимание во время чемпионата мира-2026. Ее появление на трибунах вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях.

ДТП дети тхэквондо
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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