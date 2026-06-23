Автобус с детьми-спортсменами и чемпионками мира попал в серьезное ДТП

Автобус после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Андрей Гончар Редактор

Автобус, в котором находились юные спортсмены, в том числе чемпионки мира, попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 23 июня вблизи села Шатава Каменецкого района Хмельницкой области.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Спортсмены пострадали в ДТП

По предварительным данным, 46-летний водитель туристического автобуса, следовавшего по маршруту Киев — Бургас, не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

В салоне автобуса находились 54 пассажира, а также второй водитель. Среди пассажиров была команда тхэквондистов "Сокол", а также две чемпионки мира.

Что известно о пострадавших

В настоящее время правоохранители устанавливают точное количество пострадавших в результате аварии. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно установлено, что водитель потерял управление автобусом во время движения по трассе.

После ДТП правоохранители приступили к необходимым следственным действиям. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Инцидент планируется расследовать по статье 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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