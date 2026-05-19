Белодед в коротком платье поразила новой фотосессией

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась с подписчиками новой фотосессией в Instagram. Спортсменка опубликовала серию кадров в откровенном образе, который быстро привлекает внимание поклонников.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Дарьи.

Горячий образ Белодед

Спортсменка подписала серию фотографий фразой "Basic instinct", что является прямой отсылкой к легендарному фильму "Основной инстинкт" 1992 года с Шэрон Стоун в главной роли. Именно сцена с белым платьем и допросом героини актрисы стала одной из самых известных в мировом кино.

На новых кадрах Белодед позирует в минималистичной студии, сидя в черном кресле. Для фотосессии украинка выбрала короткое белое платье, светлые туфли и массивные серебряные украшения.

После публикации фото быстро набрали много лайков и комментариев. Подписчики активно сравнивали спортсменку с Шэрон Стоун и отмечали, что Белодед удачно передала атмосферу культового триллера.

Белодед остается одной из самых популярных украинских спортсменок в соцсетях. В Instagram дзюдоистка регулярно публикует кадры с тренировок, путешествий и фотосессий.

Украинка является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, а также многократной чемпионкой мира и Европы по дзюдо.

