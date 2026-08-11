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Главная Спорт Биловар не соответствует не только уровню Динамо, но и половины УПЛ

Биловар не соответствует не только уровню Динамо, но и половины УПЛ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:39
Спиваковский объяснил, почему Беловар не соответствует уровню «Динамо»
Кристиан Биловар. Фото: "Динамо" Киев. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Журналист Михаил Спиваковский высказался о регулярном появлении защитника Кристиана Биловара в стартовом составе киевского "Динамо". Эксперт также оценил уровень футболиста.

Свое мнение Спиваковский высказал в эфире программы "Та то таке", передает портал Новини.LIVE.

Биловар должен играть не в топ-клубах Украины

Спиваковский заявил, что в отсутствие Дениса Попова и Владислава Захарченко у тренерского штаба были другие варианты для центра обороны. По его мнению, решение выпустить Биловара не было вынужденным, ведь в составе есть другие защитники, в частности Тарас Михавко и Томаш Кендзера.

По словам журналиста, Биловар — универсальный футболист, но не обладает ярко выраженными сильными качествами. В то же время он подчеркнул, что не поддерживает критику игрока, переходящую в травлю, и отрицает, что защитник не соответствует уровню Украинской Премьер-лиги.

"У Биловара нет каких-то суперспособностей. Он как десятиборец. Все умеет и все делается посредственно", — сказал Спиваковский.

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По мнению Спиваковского, нынешний уровень центрального защитника больше соответствует клубам из середины турнирной таблицы, таким как "Кривбасс", а не "Динамо". Также журналист предположил, что после прихода в киевский клуб тренера, не связанного с клубной системой, конкуренция в центре обороны может существенно измениться.

"Биловар — это точно не игрок Первой лиги. Это игрок УПЛ. Но игрок уровня "Кривбасса". Игрок команды из середины турнирной таблицы или ближе к десятому месту", — заявил Спиваковский.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что бразилец Неймар может снова играть в трио из "Барсы" с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп будет защищать Джанни Инфантино как президента ФИФА.

Динамо УПЛ Кристиан Биловар
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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