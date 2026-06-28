Бражко и Квиткова опубликовали первые кадры со своей свадьбы
Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко и блогер Даша Квиткова впервые показали кадры со своей свадьбы. Молодожены опубликовали в Instagram фотографии и видео с торжественной церемонии.
О новых фото и видео с торжества сообщил портал Новини.LIVE.
Первые кадры после свадьбы
На опубликованных фотографиях и видео Бражко и Квиткова позируют в свадебных нарядах во время торжества. Пара впервые поделилась моментами церемонии после того, как официально стала супругами.
О свадьбе футболиста стало известно ранее, а факт бракосочетания уже подтверждали украинские СМИ.
Бражко сделал предложение Квитковой в сентябре 2025 года. После этого пара неоднократно делилась совместными фотографиями и подробностями подготовки к свадьбе.
Теперь молодожены впервые обнародовали кадры со своего особенного дня, которых давно ждали поклонники.
Бражко является одним из ключевых игроков киевского "Динамо" и регулярно вызывается в национальную сборную Украины.
Квиткова — победительница шоу "Холостяк" и одна из самых известных украинских блогеров, за жизнью которой в социальных сетях следят миллионы подписчиков.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах 17-го игрового дня чемпионата мира. Англия, Аргентина и Хорватия одержали победы.
Также Новини.LIVE писал, что после завершения группового этапа чемпионата мира окончательно сформировалась сетка 1/16 финала.
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