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Главная Спорт Бущан подшутил над отпуском Забарного в Японии

Бущан подшутил над отпуском Забарного в Японии

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 21:45
Забарный опубликовал фото с отдыха в Японии, чем спровоцировал шутку от Бущана
Георгий Бущан и Илья Забарный. Фото: «Полесье»/instagram.com/illiazabarnyi

Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный проводит летний отпуск в Японии вместе с женой Ангелиной. Футболист поделился с подписчиками серией новых фотографий из Токио.

Одна из фотографий Забарного спровоцировала шутку вратаря "Полесья" Георгия Бущана, сообщил портал Новини.LIVE.

Георгий Бущан и Илья Забарный
Рамен, который спровоцировал Бущана на шутку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Что показал Забарный в Японии

На опубликованных кадрах супруги прогуливаются по центральным улицам Токио, посещают традиционные японские достопримечательности, современные арт-пространства и рестораны. Также Забарный показал фотографию японского рамена.

Публикация не осталась без внимания партнеров защитника по сборной Украины. Одним из первых отреагировал вратарь Георгий Бущан, который с юмором прокомментировал снимок с блюдом.

Вратарь пошутил, что не стал бы лететь так далеко ради лапши быстрого приготовления, намекнув на сходство рамена с украинской "Мивиной".

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Георгий Бущан и Илья Забарный
Комментарий Бущана. Фото: скриншот

Забарный традиционно проводит межсезонье за границей перед началом нового клубного сезона. По окончании отпуска защитник должен присоединиться к подготовке "ПСЖ" к старту нового футбольного сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о неожиданных результатах 16-го игрового дня ЧМ-2026. Уругвай вылетел из турнира.

Также Новини.LIVE писал о матчах Аргентины, Англии, Хорватии и Португалии на чемпионате мира.

Япония Георгий Бущан Илья Забарный
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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