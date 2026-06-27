Забарный опубликовал фото с отдыха в Японии, чем спровоцировал шутку от Бущана

Бущан подшутил над отпуском Забарного в Японии
Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный проводит летний отпуск в Японии вместе с женой Ангелиной. Футболист поделился с подписчиками серией новых фотографий из Токио.
Одна из фотографий Забарного спровоцировала шутку вратаря "Полесья" Георгия Бущана, сообщил портал Новини.LIVE.
Что показал Забарный в Японии
На опубликованных кадрах супруги прогуливаются по центральным улицам Токио, посещают традиционные японские достопримечательности, современные арт-пространства и рестораны. Также Забарный показал фотографию японского рамена.
Публикация не осталась без внимания партнеров защитника по сборной Украины. Одним из первых отреагировал вратарь Георгий Бущан, который с юмором прокомментировал снимок с блюдом.
Вратарь пошутил, что не стал бы лететь так далеко ради лапши быстрого приготовления, намекнув на сходство рамена с украинской "Мивиной".
Забарный традиционно проводит межсезонье за границей перед началом нового клубного сезона. По окончании отпуска защитник должен присоединиться к подготовке "ПСЖ" к старту нового футбольного сезона.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о неожиданных результатах 16-го игрового дня ЧМ-2026. Уругвай вылетел из турнира.
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