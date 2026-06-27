Бущан подшутил над отпуском Забарного в Японии

Георгий Бущан и Илья Забарный. Фото: «Полесье»/instagram.com/illiazabarnyi

Андрей Гончар Редактор

Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный проводит летний отпуск в Японии вместе с женой Ангелиной. Футболист поделился с подписчиками серией новых фотографий из Токио.

Одна из фотографий Забарного спровоцировала шутку вратаря "Полесья" Георгия Бущана, сообщил портал Новини.LIVE.

Рамен, который спровоцировал Бущана на шутку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Что показал Забарный в Японии

На опубликованных кадрах супруги прогуливаются по центральным улицам Токио, посещают традиционные японские достопримечательности, современные арт-пространства и рестораны. Также Забарный показал фотографию японского рамена.

Публикация не осталась без внимания партнеров защитника по сборной Украины. Одним из первых отреагировал вратарь Георгий Бущан, который с юмором прокомментировал снимок с блюдом.

Вратарь пошутил, что не стал бы лететь так далеко ради лапши быстрого приготовления, намекнув на сходство рамена с украинской "Мивиной".

Комментарий Бущана. Фото: скриншот

Забарный традиционно проводит межсезонье за границей перед началом нового клубного сезона. По окончании отпуска защитник должен присоединиться к подготовке "ПСЖ" к старту нового футбольного сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о неожиданных результатах 16-го игрового дня ЧМ-2026. Уругвай вылетел из турнира.

Также Новини.LIVE писал о матчах Аргентины, Англии, Хорватии и Португалии на чемпионате мира.