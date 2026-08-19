Бывшего футболиста Шахтера, Зари и Полесья призвали в ВСУ
Бывший полузащитник молодежных сборных Украины и ряда клубов УПЛ Владислав Вакула был задержан сотрудниками ТЦК во Львове. После прохождения военно-врачебной комиссии футболиста направили в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Вакула не успел получить бронирование
По информации источника, 27-летний футболист находился на железнодорожном вокзале во Львове, где встретился с группой оповещения ТЦК. После этого его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.
После прохождения ВВК Владислав отправился в учебный центр, где будет проходить базовую общевойсковую подготовку. После завершения обучения его должны направить в одно из подразделений.
Контракт Вакулы с "Зарей" был рассчитан до 2027 года, однако луганский клуб, вероятно, прекратил сотрудничество с футболистом еще этим летом.
После ухода из "Зари" полузащитник находился в поисках новой команды.
По информации источника, футболиста задержали именно в тот период, когда он работал над переходом в один из клубов Украинской Премьер-лиги. В случае подписания контракта он мог бы получить бронирование как профессиональный футболист.
За свою карьеру воспитанник харьковского футбола играл за "Сталь", "Мариуполь", "Шахтер", "Десну" Чернигов, "Ворсклу", "Полесье", "Черноморец", "Минай" и "Зарю".
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